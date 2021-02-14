PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (3)

DHA

PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (3)


VALİ BARUŞ: 10 ŞEHİDİN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen ve cenazeleri Malatya'ya getirilen 13 vatandaştan 10'unun kimliği tespit edildi.
Malatya Valisi Aydın Baruş beraberinde 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Cumhuriyet Savcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ile birlikte basın toplantısı düzenlendi. Malatya Valisi Aydın Baruş, şehit edilen 13 kişinin 2015 ve 2016 yıllarında PKK terör örgütü tarafından kaçırılarak 6 yıldır Kuzey Irak'ın değişik bölgelerinde dolaştırıldığını, son olarak Gara bölgesindeki sözde cezaevinde şehit edildiklerini ifade etti.
Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi çalışması sonucunda şehitlerden 10'unun kimliklerinin tespit edildiğini söyleyen Vali Baruş şöyle dedi:
"Kimliği tespit edilenler; 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan Kahramanmaraş nüfusuna kayıtlı, Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı, 28 Temmuz 2015 tarihinde izinli gittiği Erzurum'dan ailesiyle birlikte dönerken Diyarbakır/LiceBingöl yol ayrımında alıkonulan Mersin nüfusuna kayıtlı, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Sedat Yabalak, 18 Eylül 2015 tarihinde Tunceli-Erzincan karayolunda alıkonulan Malatya nüfusuna kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, 2 Ekim 2015 tarihinde Ağrı'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan ve Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Osmaniye nüfusuna kayıtlı tankçı Er Adil Kabaklı, 24 Temmuz 2016 tarihinde Lice İlçesi Berkilin Deresi mevkiinde ailesiyle birlikte seyir halindeyken alıkonulan Mardin nüfusuna kayıtlı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Vedat Kaya, 15 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır karayolunda alıkonulan Siirt nüfusuna kayıtlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Er Süleyman Sungur, 21 Eylül 2016 tarihinde Hakkari-Çukurca karayolunda alıkonulan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Hakkari İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Uzman Erbaş Mevlüt Kahveci, 2 Ekim 2015 tarihinde Tunceli-Pülümür karayolunda alıkonulan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı Erzincan'daki birliğine katılmak üzere yola çıkan Topçu Er Müslüm Altıntaş, Adıyaman nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Aydın Köse ve Samsun nüfusuna kayıtlı vatandaşımız Muhammet Salih Kanca oldukları anlaşılmıştır. Hain saldırıda şehit edilen 3 evladımızın kimlik belirleme çalışmaları devam etmektedir. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda Cumhuriyet Savcısı ve adli tıp uzmanları tarafından yapılan otopsilerin sonuçlarına göre; evlatlarımızın yakın mesafeden ateş edilmesi suretiyle 12'sinin baş bölgesinde 1'inin ise göğüs bölgesinde mermi giriş çıkışı olduğu tespit edilmiştir. Terör örgütünün evlatlarımızın bombalı saldırı sonucunda şehit olduğuna yönelik söylentileri tamamen yalan ve alçakça bir provokasyondur. Şehitlerimizin aileleri de ilimize intikal halinde olup evlatlarının naaşlarının görgüleri başsavcılık tarafından kendilerine yaptırılacaktır. Evlatlarımızı şehit eden PKK terör örgütü mensubu 48 terörist kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz unsurları tarafından etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır. PKK terör örgütü ile mücadelemiz amansız bir şekilde devam edecektir. Şehit olan evlatlarımıza Cenabı Hak'tan sonsuz rahmet, ailelerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun."
DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-14 15:20:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

flaş//2
YEREL HABERLER flaş//2
flaş
YEREL HABERLER flaş
Şehit ve gazi ailelerinden temizlik personellerine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerinden temizlik personellerine ...
MTTB Genel Başkanı Karayel’den Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER MTTB Genel Başkanı Karayel’den Başkan Gürkan’a ...
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2)
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine ...
Çocukları kaçırılan aileler, adli tıp önünde bekliyor
YEREL HABERLER Çocukları kaçırılan aileler, adli tıp önünde bekliyor
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine ...
İdlib'teki çadır kentlerde yaşayanlara kıyafet yardımı
YEREL HABERLER İdlib'teki çadır kentlerde yaşayanlara kıyafet ...
Güder’den üç aylar mesajı
YEREL HABERLER Güder’den üç aylar mesajı
Malatya’da 56 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 56 kişiye sokağa çıkma cezası
Şehit edilen 13 sivilin cenazesi Malatya'da
YEREL HABERLER Şehit edilen 13 sivilin cenazesi Malatya'da
Malatya’dan Ağrı’ya yardım eli
YEREL HABERLER Malatya’dan Ağrı’ya yardım eli
Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
Çınar’dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 3 aylar mesajı
Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü ...
Malatya Valisinden rehavet uyarısı
YEREL HABERLER Malatya Valisinden rehavet uyarısı
Malatya'da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı
Gürkan’dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan 3 aylar mesajı
Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını gezdi Çınar: “Farklı bir dünyanın kapısını aralayan özel bir konak”
YEREL HABERLER Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını ...
Malatya’da korona virüs vaka sayılarında korkutan yükseliş Vali Baruş: Haftalık ortalamada yüzde 50 artış yaşandı “Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı”
YEREL HABERLER Malatya’da korona virüs vaka sayılarında korkutan ...
Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde memnuniyet anketi açıklandı
Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü
YEREL HABERLER Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90. Yıldönümü
İnönü Üniversitesi Yayınevi 4 yılda 140 eser yayınladı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi Yayınevi 4 yılda 140 eser ...
2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu hayatına son verdi
YEREL HABERLER 2 çocuk babası genç adam girdiği bunalım sonucu ...