Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor Gürkan: “Genişletme çalışmaları sonrasında trafik yoğunluğunu azaltacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor Gürkan: “Genişletme çalışmaları sonrasında trafik yoğunluğunu azaltacağız”

İHA

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve yol genişletme çalışmaların sürdürüyor. Malatya trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı İstasyon Caddesinde incelemelerde bulundu.

Malatya İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmaları sürüyor Gürkan: “Genişletme çalışmaları sonrasında trafik yoğunluğunu azaltacağız”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya genelinde trafik yoğunluğunu azaltmak için alternatif yol açma ve yol genişletme çalışmaların sürdürüyor. Malatya trafiğinin yoğunluğunu azaltmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yol genişletme çalışmalarının yapıldığı İstasyon Caddesinde incelemelerde bulundu.
Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, Malatya’nın araç trafiğinin yoğun olduğu İstasyon Caddesinde yol genişletme çalışmalarına devam ediyor. Emniyet Müdürlüğü, MTÜ Eğitim Araştırma Hastanesi ve İstasyon Kavşağı güzergâhında yol genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte trafik yoğunluğunun yüzde 40 oranında azaltmayı hedefliyor.

’’Trafiği yüzde 40 oranında rahatlatacağız”
İstasyon Caddesinde genişletme çalışmaları hakkında bilgiler veren Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, “ Emniyet Müdürlüğünün bulunduğu alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önceki yaptığımız çalışmalarda Ana Yurt Bulvarı, Alparslan Türkeş Bulvarını bir geliş bir gidiş şeklinde şimdi yapmış olduğumuz cadde gibi o bölgeyi de çok rahatladı. Çalışmalarımız öncesinde Devlet Hastanesi’nin olduğu bölgede de en büyük sıkıntımız trafiğin tıkandığı noktada İstasyon Caddesine 1 geliş ve 1 gidiş olan yolu 3 gidiş, 3 çevre yoluna çıkış ve dönüş olarak çalışmalarımızı planladık. İstasyon Caddesinde özellikle akşam saatlerinde yoğun olan trafik sıkıntısının giderilmesi için genişletme çalışmalarımızı yapıyoruz. Trafik yoğunluğu inşallah genişletmemiz tamamlandıktan sonra yüzde 40 ve yüzde 50 oranında rahatlayacak” dedi.

“ İstasyon caddesinde trafiği rahatlatacağız”
Yol ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekiplerinin İstasyon Caddesinde yaptığı genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, genişletme çalışmaları sonrasında trafiğin sağlıklı ve normal akışını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Gürkan, “ Tek arter olan DoğuBatı aksında hem uluslararası yol hüviyetinde olan hem de şehirlerarası yol hüviyetinde olan mevcut yola alternatif, Ana Yurt Bulvarını açınca özellikle hastane ve Emniyet Müdürlüğü önü, Devlet Demir Yolları ve Sivas Yolu bağlantısı İstasyon Caddesinden olunca ister istemez araç trafiğinde yığılmalar oluyordu. Özellikle Ana Yurt Bulvarının hemen çıkışlarında olan Alparslan Türkeş Bulvarı’nın 4 geliş, 4 gidiş şeklindeki yapılanmasından sonra, u Devlet Demir Yolları’nın yaptığımız anlaşmada çalışmaların yapıldığı alanda 2 geliş, 2 gidiş şeklinde yeni planlama yapıldı. 4 artelli bir yol olarak, burayı da aynı şekilde 4 artelli bir yol olarak yolun ana aksa bağlanması noktasında arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Devlet Demir Yolları ile yapılan anlaşmada o bölgede ek 2 şerit eklediğimizde 4 şeritli yolun aksı tamamlanmış olur.4 şeritli yolda buradan ana artere bağlandığı takdirde o zaman mevcut trafikten yüzde 40 civarında bir azalma olacağı ifade ediliyor. Şuanda burada ki günlük araç sirkülasyonu olarak 3 bin geliş 3 bin de gidiş olmak üzere 6 bin sayısına yakın araç sirkülasyonu normal zamanlarda oluyor. 6 bin aracın sağlıklı bir şekilde ana akstan hem Ana Yurt Bulvarına akışının sağlanması, hem de Ana Yurt Bulvarından ana aksa yani İstasyon Caddesine bağlanması noktasında arkadaşlarımız çalışmaları belli bir seviyeye getirmişler. Önümüzdeki hafta sonunda da bu çalışmalar tamamlanarak burada ki trafik akışının sağlıklı ve normal akış pozisyonuna gelmesi sağlanır. Bu anlamda yaptığımız çalışmaların hem güvenlik açısından hem araçların istedikleri yere zamanında ulaşması hem de araç seyahat konforu açısından önemli olacağını düşünüyorum. Bu yapılan çalışmaların Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Çalışmaları yapan ilgili Daire Başkanlıklarımıza ve personel arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

PKK tarafından kaçırılan çocuklarından 6 yıl sonra acı haberi aldılar Anne Sadiye Özbey, Diyarbakır anneleri eylemine katılmıştı
YEREL HABERLER PKK tarafından kaçırılan çocuklarından 6 yıl sonra ...
Su kanalına düşen otomobilde maddi hasar meydana geldi
YEREL HABERLER Su kanalına düşen otomobilde maddi hasar meydana ...
13 şehitten 10’unun kimliği tespit edildi Malatya Valisi Baruş, şehitlerin kimliğini açıkladı
YEREL HABERLER 13 şehitten 10’unun kimliği tespit edildi Malatya ...
Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayarak kaçan otomobil kaza yaptı: 2 ...
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (3)
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine ...
flaş//2
YEREL HABERLER flaş//2
flaş
YEREL HABERLER flaş
Şehit ve gazi ailelerinden temizlik personellerine teşekkür ziyareti
YEREL HABERLER Şehit ve gazi ailelerinden temizlik personellerine ...
MTTB Genel Başkanı Karayel’den Başkan Gürkan’a ziyaret
YEREL HABERLER MTTB Genel Başkanı Karayel’den Başkan Gürkan’a ...
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı (2)
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine ...
Çocukları kaçırılan aileler, adli tıp önünde bekliyor
YEREL HABERLER Çocukları kaçırılan aileler, adli tıp önünde bekliyor
PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine başlandı
YEREL HABERLER PKK'nın şehit ettiği 13 vatandaşın kimlik tespitine ...
İdlib'teki çadır kentlerde yaşayanlara kıyafet yardımı
YEREL HABERLER İdlib'teki çadır kentlerde yaşayanlara kıyafet ...
Güder’den üç aylar mesajı
YEREL HABERLER Güder’den üç aylar mesajı
Malatya’da 56 kişiye sokağa çıkma cezası
YEREL HABERLER Malatya’da 56 kişiye sokağa çıkma cezası
Şehit edilen 13 sivilin cenazesi Malatya'da
YEREL HABERLER Şehit edilen 13 sivilin cenazesi Malatya'da
Malatya’dan Ağrı’ya yardım eli
YEREL HABERLER Malatya’dan Ağrı’ya yardım eli
Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Uçuruma yuvarlanan kadını itfaiye kurtardı
Çınar’dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Çınar’dan 3 aylar mesajı
Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Malatya'ya gelişinin 90'ıncı yıl dönümü ...
Malatya Valisinden rehavet uyarısı
YEREL HABERLER Malatya Valisinden rehavet uyarısı
Malatya'da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da uçuruma yuvarlanan 1 kişi yaralandı
Gürkan’dan 3 aylar mesajı
YEREL HABERLER Gürkan’dan 3 aylar mesajı
Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını gezdi Çınar: “Farklı bir dünyanın kapısını aralayan özel bir konak”
YEREL HABERLER Karayel ile AK Partililer Yeşilyurt Kahve Konağını ...