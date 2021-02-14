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Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta çekilen ‘Gırift’ dizi setini ziyaret etti Çınar: “Gırift dizisine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz”

İHA

Başkan Çınar, Yeşilyurt’ta çekilen ‘Gırift’ dizi setini ziyaret etti Çınar: “Gırift dizisine ev sahipliği yapmaktan mutluyuz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yapımcı ve Yönetmenliğini Malatya’lı Haydar Işık’ın yaptığı, Selahattin Taşdöğen, Ümit Acar, Wilma Elles, Ayberk Yılmaz, Ayşin ve Mazhar Alaca gibi sanatçıların rol aldıkları polisiyedram temalı ‘Gırift’ dizisinin setini ziyaret etti.
Yeşilyurt’un farklı noktalarında ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarında çekimleri devam eden ‘Gırift’ dizisinin Yönetmeni Haydar Işık ve rol alan sanatçılarla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, doğal ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra yöresel lezzetleriyle kendisine has farklı güzelliklere sahip Yeşilyurt’un sinema ve dizi gibi yapımlar için tercih edilmesinden mutlu olduklarını söyledi.
Kadrosunda ünlü sanatçıların yer aldığı ‘Gırift’ dizisine ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, her noktası farklı bir güzelliğe sahip Malatya ve Yeşilyurt’un tanıtımına sanatsal yapımlarla güçlü bir destek verdiklerinin altını çizdi.
Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal, kültürel, sanatsal ve eğitim faaliyetleriyle Yeşilyurt’un var olan güçlü potansiyelini ön plana çıkardıklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yönetmenliğini değerli hemşehrimiz Haydar Işık’ın yaptığı, oyuncu kadrosunda ise birbirinden değerli sanatçıların yer aldığı ‘Gırift’ dizisine ev sahipliği yapmaktan ziyadesiyle mutlu olmaktayız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini daha geniş kesimlere ulaştırmak maksadıyla tanıtım faaliyetlerine çok büyük önem vermekteyiz. Sinema, dizi ve klip gibi çekimlere ev sahipliği yaparak Yeşilyurt’umuzun farklı güzelliklerinin ön plana çıkmasını sağlıyoruz. Restorasyon ve dönüşüm projelerimizle tarihsel kimliğine yeniden kavuşan Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Kadim Çırmıhtı’mızın farklı bölgeleri, sanatsal çalışmaları için farklı mekanlar arayan yapımcıların gözdesi haline geldi. Son dönemlerde çok sayıda sanatsal yapım bu bölgelerimizde çekimi yapıldı ve bazıları halen devam etmektedir. Bu tür yapımlar, gelecekte daha büyük sanatsal çalışmaların kapısını aralayacaktır. Belediyemizin destekleriyle ilçemizin farklı bölgelerinde ve Tarihi Yeşilyurt Konaklarımızda çekimleri süren polisiyedram temalı ‘Gırift’ dizimize de ev sahipliği yapmaktan mutlu olmaktayız. Yönetmenimiz ve değerli sanatçılarımızla bir araya gelip, güzel bir sohbet yaptık. Sanatçılarımızın Malatya ve Yeşilyurt’la ilgili güzel ve samimi düşünceleri bizleri mutlu etti. Onları Yeşilyurt’ta misafir etmekten çok büyük memnuniyet duymaktayız” dedi.
Çınar’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini sunan dizi yönetmeni Haydar Işık, “ Yeşilyurt Belediyesinin kültürel ve sanatsal açıdan ortaya koyduğu vizyon takdir edilecek boyuttadır. Malatya’lı bir sanatçı olarak, kentimizin ve ilçemizin tanıtımına bu tür yapımlarla destek olmaya çalışıyoruz. Sağladıkları imkanlardan dolayı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar ve değerli personellerine set ekibi adına teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt’ta çok güzel ağırlandıklarını ifade eden ünlü sanatçı Ümit Acar ise, “Setimizi ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a öncelikle teşekkür ediyorum. Dizinin Yeşilyurt’ta çekiliyor olmasından bizlerde son derece memnunuz, güzel bir ortamda çekimlerimizi yapıyoruz.Yeşilyurt Belediyesinin ekipleri de bizlerle yakından ilgileniyorlar. Hafta içi Tarihi Yeşilyurt Konaklarını gezip, ikram edilen yöresel yemekler ve tatlıların tadına baktık. Konaklar ve müzeler harika, yöresel lezzetler ise hakikaten efsaneydi. Başkanımızı ve ekiplerini kutlarım” dedi.
Yeşilyurt’ta olmaktan memnun olduğunu ifade eden sanatçı Wilma Elles de, “Burada sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım, ekip arkadaşlarımız buranın yöresel yemeklerinin güzel olduğunu söylediler, bende en kısa sürede bu yemeklerden tatmak istiyorum. Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a setimizi ziyaretinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yönetmen Haydar Işık ile birlikte dizinin çekilen bir bölümünü kamera arkasından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, set ekibine de kolaylıklar diledi.

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