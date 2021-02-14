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Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi Çınar: “Yeşil Topsöğüt konutlarımızla yeni bir yaşam alanına daha kavuşacağız”

İHA

Çınar, Yeşil Topsöğüt konutlarının örnek dairesini inceledi Çınar: “Yeşil Topsöğüt konutlarımızla yeni bir yaşam alanına daha kavuşacağız”

Yeşilyurt’u geleceğe taşıyacak tüm yatırımlarda olduğu gibi Yeşil Topsöğüt Konutlarının inşaat aşamalarını da yakından takip eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Özer ile birlikte yapımı tamamlanan örnek daireyi gezip, inşaat çalışmaları hakkında bilgiler aldı.
Yapımı tüm hızıyla devam eden Malatya Yeşil Topsöğüt Konutlarının tamamlanan örnek dairesini inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Doğru ve modern kentleşme esaslarına uygun bir mimari anlayışla hizmete sunacağımız konutlarımız, yatay mimarinin teşvik edilmesini sağlayacak özel bir projedir” dedi.

Yeşil Topsöğüt Konutlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üzerinde büyük bir hassasiyetle durduğu ‘Yatay Mimarileşme’ esaslarına uygunluğuyla geleceğe bırakılacak kıymetli bir yatırım olduğunu ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 136 adet daire ve 6 adette dükkanın yer aldığı konutların Yeşilyurt’un yaşam seviyesine yeni güzellikler katacağını dile getirdi.
Nüfus bakımından 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’a yeni alternatif yaşam alanları kazandırma projelerine Yeşil Topsöğüt Konutlarını da ekleyeceklerini ifade eden Çınar, “ Topsöğüt Karşıyaka Mahallesinde mülkiyeti Belediyemize ait 9 bin 460 metrekare alanda yapımı devam eden konutlarımızın kaba inşaatı %70 oranında tamamlandı. Hava şartlarının da iyi olması nedeniyle inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürmektedir. 2021 yılının sonlarına doğru çalışmaları tamamlayarak anahtarları ev sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz.136 daire ve 6 dükkanın yer aldığı buradaki konutlarımız bölgemizin yaşam seviyesini artıracaktır. Sivas yolumuz, Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla birlikte modern, nitelikli ve yeni yaşam alanlarının olduğu yeni bir cazibe merkezine dönüşecektir. Örnek dairemizde tamamlandı, buradan ev almak isteyen değerli hemşerilerimiz örnek dairemizi gezip bilgi sahibi olabilirler” şeklinde konuştu.
Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle sağlam ve güvenilir yaşam alanlarının sayısını artırdıklarını ifade eden Çınar, “ İlçemizde depreme dayanıklı, güvenilir ve sağlıklı konut üretiminin artırma noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Son açıklanan nüfus rakamlarına göre 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuzda alternatif yeni yaşam alanları kurup, merkezdeki yoğunluğu farklı bölgelere çekmeye çalışıyoruz. Sanayi alanları, ticari bölgeleri ve hayata geçirdiğimiz dev yatırımlarla tercih edilen bir ilçe hüviyetine ulaşan Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerini doğru ve kaliteli projelerle geleceğe hazırlamaya çalışıyoruz. Kentsel dönüşüm projelerimiz ve sosyal konutlarımızla ilçemizin gelişim sürecini planlı boyutta sürdürmekteyiz. Kaliteli ve nitelikli yapılaşmaya örnek gösterilecek değerli bir eser olan Yeşil Topsöğüt Konutlarımızla, Yeşilyurt’ta yeni bir yaşam alanı daha kurmuş olacağız. Hoca Ahmet Yesevi mahallemizde TOKİ ile işbirliği halinde yaptığımız Kentsel Dönüşüm Proje alanımızda ki konutlarımız, sağlamlığı ve güvenilirliği ile dikkat çekiyor. Oradan ev alan değerli hemşerilerimiz memnuniyetlerini bizimle paylaşıyorlar. Vatandaşlarımızın memnun olması bizi ziyadesiyle mutlu etmektedir. Turgut Özal Mahallemizdeki Kentsel Dönüşüm Projemizde yer alan ev ve işyerlerinin ihale süreçlerini tamamlamak üzereyiz, buradaki çalışmalar sürmektedir. Belediyemizin imkanlarının yanı sıra TOKİ ile yaptığımız görüşmelerde bölgemize 1.500 adet yeni konut kazandırma noktasında çalışmalarımız sürmektedir. İnşallah kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerimizle Yeşilyurt’umuzun ihtiyaç duyduğu yeni konut üretimlerinde büyük bir mesafe almış olacağız” diye konuştu.

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