Malatya protokolünden şehit ailesine taziye ziyareti

Malatya protokolü, Gara'da haince şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli iken 18 Eylül 2015 tarihinde TunceliErzincan Karayolu'nda teröristlerce alıkonulan ve 10 Şubat'ta Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Jandarma Astsubay Çavuş Semih Özbey’in ailesini ziyaret eden Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, şehidin babası Gürsel Özbey’e taziyelerini bildirerek başsağlığı diledi. Vali Baruş ile beraberindekiler, daha sonra Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na geçerek, burada kimlik tespiti yapılan şehitlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı dilediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.