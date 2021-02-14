AK Partili Tüfenkci’den teröre lanet

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili, 64. ve 65. Hükümet Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, 13 sivil vatandaşı alçakça katleden kanlı terör örgütünü ve örgüte destek olanları lanetleyerek, "Masum insanların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki onlar da bu suça ortaktır" dedi.

Tüfenkci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Mağarada alıkoydukları 13 sivil insanımızı alçakça katleden kanlı terör örgütüne ve bu örgütlere destek olanlara lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabrı cemil diliyorum. Hain terör örgütünün katlettiği 13 vatandaşımız arasında olduğu tespit edilen hemşerimiz Semih Özbey'e Allah'tan rahmet, acılı ailesine sabrı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerine yer verdi.



"Onlar da bu suça ortaktır"

Tüfenkci, yaptığı yazılı açıklamada da 13 vatandaşın şehit edilmesi sonrası terör örgütü ve destekçilerini sert şekilde kınadı. Tüfenkci açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla başlatılan Pençe Kartal2 Harekatı başarıyla icra edilmiştir. Kahraman askerlerimizin üslerine intikali güvenle sağlanmıştır. Onlar bu vatanın cesur bekçileridir. Allah onları her daim muzaffer eylesin. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyorum. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan 13 vatandaşımızın katledilmesi haberi yüreklerimize kor gibi düştü. Masum insanların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki onlar da bu suça ortaktır. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum."

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