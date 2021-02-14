Malatya Büyükşehir Voleybol, Dinamik Gençlik’i 3-2 mağlup etti

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu’nda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Mardin Dinamik Gençlik’i 32 mağlup etti.

Yeşilyurt Tecde Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, başhakem Eser Türkoğlu ila yardımcı hakem Şahin Kanat yönetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 2517, 2523, 2512, 2125 ve 2325 setler ile 32 mağlup etti.

Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediyespor, grupta ilk yarıda oynanan müsabakada Dinamik Gençlik’i 31 mağlup etmişti.

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