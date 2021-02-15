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Malatya'daki şehitlerin kimlik tespiti sürüyor Son şehidin de kimliği tespit edildikten sonra ailesine teslim edilecek

İHA

Malatya'daki şehitlerin kimlik tespiti sürüyor Son şehidin de kimliği tespit edildikten sonra ailesine teslim edilecek

Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 asker ve polisten 12 şehidin naaşları ailelerine teslim edilirken 1 şehidin kimlik tespiti ise halen devam ediyor.
Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığında otopsi ve kimlik tespitleri tamamlanan 12 şehidin naaşları ailelerine teslim edildi. Şehitlerden Malatyalı olan Astsubay Semih Özbeyin cenazesi dün şehir mezarlığında düzenlenen askerî tören ile defnedilirken kimlikleri tespit edilen 11 şehidin da naaşları memleketlerine uğurlandı.
Adli tıp kurumunda en son ailesi tarafından teşhis edilen şehidin 21 Eylül 2016 günü HakkariÇukurca karayolu Doğanlı köyü yakınlarında terör örgütü PKK mensuplarınca alıkonulan Uzman Çavuş Ümit Gıcır olduğu öğrenildi. Kırıkkale Delince nüfusuna kayıtlı olan Uzman Çavuş Ümit Gıcır'ın naaşının da Balıkesir'e havayolu ile uğurlandığı öğrenildi.

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