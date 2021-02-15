Battalgazi’de yürekleri ısıtan proje yüzleri güldürüyor

Battalgazi’de belediyecilik yatırımlarının yanı sıra ‘İnsan odaklı hizmet’ anlayışıyla da takdir toplayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında kırsal mahallelerdeki ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Hayata geçirdiği yatırımlarla bir yandan daha yaşanabilir Battalgazi’nin yarınlarını inşa eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, diğer yandan ise ilçede gönül belediyeciliğini etkin şekilde uygulamayı sürdürüyor. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Ocak ayında hayata geçirilen ve bu zamana kadar 5 bine yakın ihtiyaç sahibi çocuğun faydalandığı ‘Onlar Üşürse, Yürekler Üşür’ projesi kapsamında Beylerbaşı mahallesi, Cirikpınar mahallesi, Hidayet mahallesi, İskender mahallesi, Sarıcıoğlu mahallesi, Selçuklu mahallesi, Şehit Fevzi mahallesi ve Taştepe mahallesinde yaşayan 300 ihtiyaç sahibi çocuğa kışlık kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunan Başkan Güder, projenin güzel bir dayanışma örneği ortaya koyduğunu belirtti.

Muhtarlardan Başkan Güder’e özel teşekkür

Battalgazi Belediyesi’nin hayata geçirdiği projeyi takdirle karşılayan Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayas, “Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in talimatıyla yapılan bu çalışmayı, takdirle karşılıyoruz. Durumu iyi olmayanlar aileler tespit edilerek, çocukların ihtiyaçları giderildi. Mahallem adına teşekkür ediyorum” derken, Cirikpınar Mahalle Muhtarı Muzaffer Baran ise “Belediye Başkanımızın Osman Güder’in mahallemize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin Battalgazi’de yaşandığını vurgulayan Şehit Fevzi Mahalle Muhtarı Sami Cengil, “Sosyal belediyeciliğin gereği olarak Osman Güder başkanımız, bölgede maddi durumu iyi olmayan ve kimsesiz insanların her daim yanında yer alıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örnekleri Battalgazi’de sergileniyor. Hep birlikte 2023 hedeflerine doğru giderken, daha iyi bir Malatya için tüm gayretlerini ortaya koyan Osman Güder başkanımıza canı yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

İlçe Başkanı Kahveci: “Başkanımız, dertlere derman oluyor”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in gönüllere dokunduğunun altını çizen AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, “Battalgazi Belediye’mizin proje kapsamında bugün 8 mahallede bulunan çocuklarımıza yardımları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda diğer mahallelerde de devam edecek. Ben gayreti ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Başkanımız gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini ortaya koyuyor. Pandemi ile birlikte vatandaşlarımızın dertlerine derman olan başkanımızın gösterdiği hassasiyete ayrıca teşekkür ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.”

Başkan Güder: “Yavrularımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olduk”

Battalgazi’de dokunmadıkları bir ihtiyaç sahibi kalmayana kadar çalışmalarını devam ettireceklerini vurgulayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise şunları söyledi:

“Onları üşürse yüreklerimiz üşür, onlar acırsa yüreklerimiz acır. Özellikle kış aylarının zor günlerinde başlatmış olduğumuz kampanyada, ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yavrularımızın yanında oluyoruz. Yaşadığımız deprem ve pandemi döneminde Hayır Çarşımız olarak yaklaşık 47 bin ailemizin ihtiyacını giderdik, yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Yardımlarımız sadece kıyafetten ibaret değil, birçok ihtiyaç sahibi ailemize gıda ve temizlik malzemesi yardımında da bulunuyoruz. Daha önde birçok mahallemizde bu yardımları yaptık. Bugünde 8 mahallemizde ki ihtiyaç sahibi yavrularımız, bu zorlu kış aylarında üşümesin diye Battalgazi Belediyesi olarak mont, ayakkabı, giysi ve kırtasiye yardımı gerçekleştirdik. İnancımızda bize yardımda bulunmayı emreder. Yavrularımızın yüzündeki gülümsemeye vesile olduk. Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlarımızın ve yavrularımızın gönüllerine dokunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ında talimatlarıyla vatandaşlarımızın gönüllerine dokunmaya devam ediyoruz. Gönüllere dokunmakta gönül ister. Bizler bir yandan ilçemizi güzel yarınlara hazırlarken, diğer yandan da gönüllere dokunmaya devam ediyoruz. İlçemizde, ihtiyaç sahibi vatandaşımız kalmayana kadar yardımlarımız devam edecektir”

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