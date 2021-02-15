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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide kitapara ilgi azaldı

İHA

Pandemide kitapara ilgi azaldı

Malatya'da pandemi sürecinde kütüphanelerden hizmet alan sayısı ve ödünç alınan kitap sayısı bir önceki yıla göre hemen hemen yarı yarıya düştü.
Dünyayı etkisi altına alan Covid19 salgını kütüphane kullanıcılarının sayısını önemli ölçüde düşürdü. Salgının yayılmasını önlemek amacıyla zaman zaman kapalı tutulan Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı kütüphanelerden hizmet alan sayısı ve ödünç alınan kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında azaldı. Malatya merkez ve ilçelerdeki kütüphanelerden 2019 yılında 73 bin 99 kitap ödünç alınırken, bu rakam 2020’de 46 bin 938’e düştü. Kütüphaneden hizmet alan kişi sayısında da düşüş oldu. 2019’de 181 bin 477 olan bu rakam, 87 bin 563’e geriledi.
Kitaplar eve getirilecek
Düşüş rakamlarının iletildiği Malatya Valisi Aydın Barış’ın öneri ve talimatıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Kitapları Evinize Getiriyoruz” kampanyası başlatıldı. Üyeler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğünden web sitesi adresine giriş yapıp (koha.ekutuphane.gov.tr) istediği kitabı seçtikten sonra 0422 323 92 37 numaralı telefonu arayarak kitap talebinde bulunabilecek.
Bu uygulama kapsamında, Malatya İl Halk, Sadreddin Konevi (Kongre ve Kültür Merkezi içerisindeki), Konak, Sabancı, Dilek ve Malatya Park AVM kütüphanelerinden kitap talep edilebilecek.
Bu şekilde talep edilen kitaplar Vefa Sosyal Destek Grubu araçlarıyla okuyucularına ulaştırılacak.
Kütüphaneler hafta içinde hizmet veriyor
Pandemi kurallarına riayet edilerek yeniden hizmete açılan kütüphanelerden hafta içinde saat 10.00 ila 16.00 arasında isteyen hizmet alabilecek.
Kitapların evlere götürüldüğü kampanyanın devam edeceği kentte, isteyenler hafta içinde kütüphaneye gelerek ödünç kitap alabilecek yada aldığı kitaplerı değiştirebilecek.
Üyelik gerekiyor
Halk kütüphanelerinden ödünç kitap alabilmek için ise üyelik gerekiyor. Üyelik işlemi edevlet üzerinden yapılabildiği gibi herhangi bir kütüphaneye T.C. kimlik numarasını gösterir bir kimlik belgesi ibraz edilmesi halinde hemen üyelik işlemi gerçekleştirilebiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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