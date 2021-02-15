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Tapu ve kadastroda Yeşilyurt belediyesi örnek gösterildi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Türkiye’ye örnek gösterilen bir hizmetin altına imza attık"

İHA

Tapu ve kadastroda Yeşilyurt belediyesi örnek gösterildi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Türkiye’ye örnek gösterilen bir hizmetin altına imza attık"

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ işlemlerini özel bir programla dijital ortama aktarılması, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye’deki bütün belediyeler tarafından uygulanması noktasında örnek gösterildi.
Vatandaşların hayatını kolaylaştıran hizmetlerini kesintisiz şekilde sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, emlak alım ve satım işlemlerinde Tapu Müdürlüğünce vatandaşlardan talep edilen ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ işlemlerini 2020 yılı Ağustos Ayında özel bir programla dijital ortama aktardı.
Teknik alt yapısı ve kurulumu Yeşilyurt Belediyesi Koordinasyon Müdürlüğü bünyesindeki Kurumsal Gelişim ve Yazılım Birimi ekipleri tarafından oluşturulduktan sonra Yeşilyurt Tapu Müdürlüğü ile yapılan protokolle uygulamaya alınan bu elektronik sistem; vatandaşların daha önceki uygulamada belediyeden fiziken teslim alarak Tapu Müdürlüğü’ne teslim ettiği ıslak imzalı evraklar ile belediyenin Tapu Müdürlüğüne gönderdiği ıslak imzalı yazışma evraklarının elektronik ortamda paylaşılmasını sağlıyor.
Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldırmasının yanı sıra zaman kaybı ve kağıt tasarrufunu da sağlayan elektronik ortamda ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ işlemleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bütün belediyelerde uygulanmasına karar verildi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bütün belediyelere örnek gösterilecek bir hizmeti hayata geçirmekten büyük bir onur duyduklarını söyledi.
Yeşilyurt’u teknoloji alanında da geliştirecek örnek projelerin altına imza attıklarını ifade eden Çınar, vatandaşların tapu işlemlerini hızlı ve pratik ortamlarda yapması adına hayata geçirdikleri ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ işlemlerini özel bir programla dijital ortama aktarılması işleminin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bütün belediyelerde uygulanmasına karar verilmesinden büyük bir memnuniyet duyduklarını söyledi.
Türkiye’de ki bütün belediyelere örnek gösterilecek bir hizmeti Yeşilyurt’luların hizmetine sunmaktan kıvanç duyduklarına dikkat çeken Çınar, “ Gelişen teknolojiyi yakından takip edip, pratik ve çözüm odaklı sistemlerle vatandaşlarımızın iş ve işlemlerini kolaylaştırmak, zaman kaybının önüne geçmek ve kağıt tasarrufunun önüne geçmek adına teknolojik alt yapımızı farklı hizmetlerle güçlendirmekteyiz. Bu kapsamda: vatandaşlarımızın Belediye ve Tapu Müdürlüğü arasında işlemlerini daha hızlı ve güvenli bir ortamda gerçekleştirmelerine katkı sunmak adına 2020 yılı Ağustos Ayında, Tapu Müdürlüğü ile yaptığımız protokol neticesinde ‘Emlak Rayiç Bedelleri’ işlemlerini özel bir programla dijital ortama aktarılmasını sağladık. Bu sistemle; Belediye ile Tapu Müdürlüğümüz arasında ki işlem süreçlerini kısaltarak verimliliği arttırmak ve sürekli kılmak, tapu ve belediye hizmetlerini etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışan ve vatandaş memnuniyetini sağlamak temel hedef olarak belirledik. Yapılan çalışma ile belediyemize borcu bulunmayan vatandaşlarımızdan emlak alım ve satım işlemlerinde Emlak Rayiç Değer evrakı artık istenmemektedir. Borcu olan vatandaşlarımız ise belediyemize gelmeden web sitemiz üzerinden ebelediye uygulaması sayesinde emlak borçlarını ödemek suretiyle anında bu hizmetten yararlanabilmektedir. Yılda yaklaşık 20 bin Emlak Rayiç değeri verilen veznelerimizin iş yükü azaltılarak hem vatandaşlarımızın yorulmadan işlemlerinin online olarak gerçekleşmesi sağlanmış hem de yoğunluğun azaltılarak Covid19 ile mücadeleye katkı sağlanmıştır. Yeşilyurt Tapu Müdürlüğümüzle ortaklaşa yürüttüğümüz bu teknolojik iletişim sistemi, vatandaşlarımız tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştır. İlk uygulayıcısı olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumuz bu sistemin, belediye ve tapu arasındaki iş verimliliğinin artırmasını dikkate alan Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, Türkiye’deki bütün belediyelerin bu uygulamaya geçmesi yönünde gerekli yazışmalarda bulunmuştur. Yeşilyurt Belediyesi olarak yine ilk ve örnek bir hizmetinde altına imza atmaktan gurur duymaktayız. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz tarafından ülkemiz genelinde yaygınlaştırmasına karar verilen bu sisteme geçmek isteyen tüm yerel yönetimlere gerekli katkı ve yardımları yapmaya hazırız” diye konuştu.

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