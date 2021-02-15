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Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş'in (66), setteki son görüntüleri ortaya çıktı.
Kentte 'Gizemli Köy' film çekimlerine gelen Toygun Ateş, rahatsızlanınca koronavirüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, Toygun Ateş'in sağlığına kavuşup aralarına dönmesini dileyerek, "Çekimleri Malatya'da devam eden filmimiz 'Gizemli Köy' setine katıldıktan kısa süre sonra usta oyuncu Toygun Ateş'in Covid-19 testi maalesef pozitif çıktı. Derhal gerekli müdahaleler yapılıp Toygun Ateş'in tedavisine başlandı. Maalesef geçen sürede tüm müdahalelere rağmen Toygun ağabeyimizin durumu ağırlaştı. Tedavi gördüğü Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Toygun ağabeyimizin tedavisi devam ediyor" dedi.
Yönetmen Ergüven, sette başka kimsede virüse rastlanmadığını ve bir an önce Toygun Ateş'in de aralarına dönmesini beklediklerini ifade etti.
Toygun Ateş'in sağlıklı ve oyunculuğunu yaptığı filmdeki son görüntüleri de kameraya yansıdı. Yönetmeninin nasıl oynaması hakkında konuştuğu Toygun Ateş'in rolünün çekilmesinin ardından kamera arkasında oyuncularla muhabbet ettiği görülüyor.
TOYGUN ATEŞ KİMDİR?
2 Haziran 1954 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Toygun Ateş, İstanbul Belediye Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Çok sayıda tiyatro oyununda oynayan Ateş, sinema oyunculuğuna 1976 yılında başladı. O yıldan itibaren 100'den fazla sinema ve dizi filminde oynadı. Seslendirme sanatçısı olarak hem seslendirme yönetmenliği hem çeşitli yapımlar için seslendirmeler yaptı. Sinema yönetmeni ve senaryo yazarı da olan Toygun Ateş, yeni projelerde oyuncu, yönetmen, senarist olarak yer almaya devam etmektedir.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-15 16:54:50

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