Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da köy okullarında ders başı yapan öğrenciler, öğretmen ve arkadaşlarıyla bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda, Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya'da da köylerde yüz yüze eğitime yeniden başlandı. Ders başı yapan öğrenciler ve öğretmenler yeniden okullarına kavuştukları için mutlu olduklarını ifade etti. Ateşleri ölçülerek girdikleri sınıflarında sosyal mesafe kuralına uygun ders işleyen öğrenciler, öğretmen ve arkadaşları ile bir araya geldikleri için mutlu olduklarını dile getirdi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-15 17:37:26



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