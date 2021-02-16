Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı

Altın fiyatları bugün ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jadarma ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ismi açıklanmayan 2 şüphelinin Akçadağ ve Yeşilyurt'taki adresine operasyon düzenledi. Adrese baskın yapan ekiplerce gözaltına alınan 2 şüpheli, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-16 12:57:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.