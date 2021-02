Başkan Güder’e hizmet övgüsü

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve Reklam Grup Müdürü Faruk Sarıgül’ü makamında ağırladı. Başkan Güder, “Türkiye'nin son yıllarda her alanda kat ettiği ilerleme, medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşmasıyla kendini göstermektedir” dedi.

Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Genel Müdür Yardımcısı Ziya Kadam ve Reklam Grup Müdürü Faruk Sarıgül ile birlikte Battalgazi’yi geleceğe hazırlayan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Yatırım ve hizmetlerle Battalgazi’yi her alanda ileriye taşıyan Başkan Güder’in ilçede güzel projelerin startını verdiğine dikkat çeken Genel Müdür Hanönü, Başkan Güder’e ve ekibine çalışmalarında başarı diledi. AK Parti döneminde milletin sesi olabilecek medya gruplarını daha fazla görmeye başladıklarını vurgulayan Başkan Güder ise nazik ziyaretlerinden dolayı Albayrak Medya Grubu temsilcilerine teşekkürlerini iletti

.

“Battalgazi her geçen gün daha da güzelleşiyor”

Albayrak Medya Grubu olarak Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i yakından takip ettiklerini ve Battalgazi’de çok önemli projelerin Başkan Güder eliyle başlatıldığını belirterek sözlerine başlayan Albayrak Medya Grubu Genel Müdürü Abdullah Hanönü, “Öncelikle Türkiye olarak yastayız. Şehitlerimiz var. Gönlümüz ve gözümüz yaşlı. Bu şehitlerimizden biriside Malatyalı. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ise sabırlar diliyorum. Albayrak medya grubu olarak Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’i ziyaret ettik. Başkanımızın yapmış olduğu çalışmaları yerinde görüp, kendisiyle istişarelerde bulunduk. Başkanımızı zaten yakından takip ediyoruz. Battalgazi’de başkanımızın gayet güzel çalışmaları mevcut. Battalgazi’miz her geçen gün daha güzelleşmeye devam ediyor. Bu çalışmaların başında ise kentsel dönüşüm ve gençlik yatırımları gelmektedir. Özellikle gençliğimize yapılacak olan yatırımlar, bizleri fazlasıyla mutlu etti. Başkanımızın sadece gençlere yönelik çalışmaları değil, neredeyse tüm çalışmaları takdire şayandır. Kendisine ve ekibine başarılar diliyorum. Allah yardımcısı olsun” şeklinde konuştu.



“Türk milletinin başı sağ olsun”

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımız için taziye dileklerini ileten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Öncelikle Türk milletinin başı sağ olsun. Yüreğimiz kavruldu. Ordumuzun karşısında duramayan terör örgütleri, maalesef alçaklıkta sınır tanımıyor. Bölücü örgüt PKK'nın yıllar önce kaçırdığı ve aralarında polis, asker ve öğretmemizin yer aldığı vatandaşlarımızı alçakça, haince şehit ettiler. Şanlı Türk Ordumuz, 13 şehidimizin kanını yerde bırakmadı. Eli kanlı terör örgütü PKK, malumunuz tarihinin en ağır darbelerini alıyor, almaya devam edecektir. Hepimizin başı sağ olsun. Rabbim ailelerine sabır versin” ifadelerini kullandı.



“Bu nazik ziyaret bizleri ziyadesiyle memnun etti”

Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisinin de medya olduğunun altını çizen Başkan Güder, “Albayrak Medya Grubumuzun Genel Müdürü Abdullah Hanönü ve diğer kıymetli misafirlerimizi Malatya’mızda ve Battalgazi’mizde ağırlamaktan dolayı duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Güçlü bir toplum olma yolundaki en önemli basamaklardan birisi medyadır. Rahmetli Cumhurbaşkanımız Turgut Özal’dan sonra AK Parti döneminde milletin sesi olabilecek medya gruplarını görmeye başladık. Türkiye'nin son yıllarda her alanda kat ettiği ilerleme, medyada da çeşitliliğe sahip özgürlükçü bir ortamın oluşmasıyla kendini göstermektedir. Topluma iyiyi, doğruyu ve yanlışı gösterebilen medya gruplarının şuan Türkiye’de olması, siyasiler ve vatandaş için çok büyük bir önem arz ediyor. Herkesin de takdir ettiği gibi bu yayın organlarından bir tanesi de Yeni Şafak grubu yani Albayrak Medya grubudur.

Baktığımızda orada çalışan arkadaşlarımızın Ülkesini ve Dünyayı iyi okuyabilen insanlardan müteşekkir olduklarını görüyoruz. Bu yönüyle tebrik ve takdir ediyoruz. Bizler hizmet mercileriyiz. Yapmış olduğumuz hizmetleri toplum tarafından görülmesi için medya grupları üzerinden bu paylaşımların yapılması lazım. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın başarıları eğer bugün Dünya kamuoyunda konuşuluyorsa, buda medya aracılığıyla oluyor. Görev yapan tüm arkadaşlarımıza en derin sevgi ve saygılarımı iletiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.