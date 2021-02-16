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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi

İHA

Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi

Malatya’da kadın girişimciler kooperatif adı altında bir araya gelip üretim yapmak için istişare toplantıları düzenliyor.
Malatya Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın öncülüğünde birlik binasında toplanan girişimci kadınlar, istişare toplantısı gerçekleştirdi.
Tarım Platformu ve Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın toplantıda yaptığı konuşmada, “ Bugün burada kooperatifleşme ile ilgili eğitim toplantısında kadın girişimci arkadaşlarımızla bir aradayız. Aynı zamanda platform yönetim kurulu üyesi olan, eğitimi verecek hocamız yüksek ziraat mühendisi Kübra Aslan hanım, kooperatifleşme yolunda atılacak adımlar ile ilgili kadın girişimcilere sunum yapacak. Sunum sonrasında toplantı soru cevap şeklinde olacak. Kooperatiflerin kurulum aşamasında, yaşanan sıkıntılar, destekler, iş ve işlemler, kooperatiflerin asıl amaçları, kapsamları, kalkınma ve yatırımlarla ilgili nasıl olacağını bugün burada istişare edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Malatya Tarım Platformu yönetim kurulu üyesi eğitimci yüksek ziraat mühendisi Kübra Aslan ise kadın girişimcilerin kooperatifleşme ile ilgili izleyeceği yolda destekler, yaşanacak sorun sıkıntılar, yapılması gerekenler kalkınma ve yatırımlarla ilgili pratik ve teknik konularda bilgilendirmeler ile eğitim konusunda açıklamalarda bulundu.
Aslan, “Bugün burada Tarım Platformu ve Birlik Başkanımız Sayın İhsan Akın’ın ev sahipliği ve koordinesinde toplanmış bulunuyoruz. Malatya’mıza faydalı olması adına kadın girişimcileri nasıl kooperatifleştirebiliriz sorusuna cevap bulabilmek adına teorik, pratikte ve teknik konularda eğitim vereceğiz. Umarım vereceğimiz bu eğitimlerle ilimiz adına ve burada bulunan platformumuzun üyeleri olan tüm kadın girişimcilere katkı sağlarız” dedi.

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