Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti

Malatyaspor Taraftarları Derebeyleri Derneği üyeleri, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit edilen Jandarma Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

17 Eylül 2015 tarihinde görev yeri olan Rize İl Jandarma Komutanlığına giderken Tunceli Pülümür yolunda teröristlerce kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey, kendisi gibi alıkonulan 12 kişiyle birlikte geçtiğimiz günlerde Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde şehit edilmişti.

Malatyaspor Taraftarlar Derebeyleri Derneği üyeleri de Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin babası Gürsel Özbey’e taziyeleri sunan Dernek Başkanı Ender Kaya, “Vatan, bayrak ve millet sevgisi uğruna bir an bile düşünmeden şehadete yürüyen yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehidimizin emanetisiniz. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılık sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan toprakları üzerinde onlardan aldığımız güçle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz. Bu vesileyle, aziz vatanımızın bekası için canlarını hiçe sayan tüm şehitlerimize rahmet, gazilerimize ise sağlık ve afiyet diliyorum” dedi.

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