Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi

Malatya’da son dönemlerde sokak köpeklerinin bazı vatandaşlara saldırması sonrası konuşan Üniversite Mahallesi Muhtarı Esra Polat, toplumsal bir sorun olan sokak hayvanları için güvenli yaşam ve beslenme alanlarının oluşturularak hayvanların beslenmeleri ve sağlık kontrollerinin burada düzenli yapılması ile bu tür olaylara da engel olunabileceğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde bir kadının sokak köpekleri tarafından saldırıya maruz kalması, kentte başı boş gezen sokak hayvanlarına gözlerin çevrilmesine neden oldu. Zaman zaman benzeri olayların da yaşanması sonrası birçok kesimden de yeni tedbirler uygulanması adına öneriler geliyor. Battalgazi ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi’nin genç kadın muhtarı Esra Polat’ta zaman zaman vatandaşların benzer şikayetler ile kendilerine geldiğini ifade ederek bu sorunun önüne geçilmesi adına projesi olduğunu ifade etti.

Hayvan Hakları Evrensel Beyannamesi ile tüm hayvanların koruma altına alındığına dikkat çeken Polat, bu kapsamda sokak hayvanlarının tedavi ve bakımlarının yapılması ile daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasının vicdani bir sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Yetişkin ve çocukların günlük yaşamlarında sayıları günden güne artan başıboş köpeklerin saldırısına uğrayarak fiziksel ve psikolojik travma yaşadığını ifade eden Polat, “Bundan dolayı çoğunlukla bu hayvanlar da travmaya maruz kalmaktadırlar. Bu sorun hem kırsal alanda hem şehir merkezlerinde ciddiyetini korumakta, hatta gittikçe ağırlaşmaktadır. İnsanlar kendilerinin buldukları yöntemlerle bu tehlikeye karşı her gün mücadele etmektedir” dedi.

Sokak hayvanlarının da kendi doğalarında yaşamlarını sürdürme hakkına sahip olduğunu kaydeden Polat, “Ama birbirine yakın temastaki bu iki canlıdan akıllı ve inşa edici olan insanlar kendilerine ait evler, oyun alanları, beslenme olanakları, ulaşım için sokaklar ve caddeler oluştururken; yakınlarında bulunan sokak hayvanları için maalesef bir alan oluşturmakta isteksiz davranmaktadır. Sonra da aslında kendisinin sorumlu olduğu bu olumsuzluktan hayvanları sorumlu tutmaktadır. Artık gözümüzün önünde, sosyal medyada veya televizyon ekranlarında ciddi boyutlara ulaşmış bu durumun acil bir şekilde kalıcı çözümü konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Son dönemlerde sokak hayvanlarına yönelik şiddetin de arttığına dikkat çeken Muhtar Esra Polat, sokak hayvanlarına güvenli yaşam alanlarının oluşturulması gerektiğini söyledi. Belediyelerin sokak hayvanlarının bakımlarını sağlayıp kısırlaştırdıktan sonra tekrar sokağa salmasının sorunu çözmediğini de dile getiren Polat, “Maddi manevi hem toplumda hem de belediyelerde bir emek var ama bu emek karşılığını bulamıyor. Bu hayvanlar sokakta aç ve korunmasız. Çocuklar ve yetişkinler de sosyal hayatlarını idame ettirirken korku ve kaygı içinde. Bu açıdan bakıldığında her iki canlının da yaşama hakkının birbirleri tarafından ihlal edildiği görülmektedir. Her gün belediyelere ve muhtarlıklara köpek saldırıları için halktan şikayet gelmektedir. Belediyelerin ve muhtarların eli kolu bağlı. Toplumsal bir sorun olan sokak hayvanları için güvenli yaşam ve beslenme alanları oluşturarak bu hayvanların beslenmelerini ve sağlık kontrollerinin düzenli yapılabilmesini sağlayabilir, şiddete maruz kalmalarına engel olabiliriz. Böylece insanlar için de korku, kaygı ve tehlike en az seviyeye düşecektir” diye konuştu.

