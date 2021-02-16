Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz

İHA

Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyi ile AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen ve üç aylık eğitim süresini kapsayan Arama Kurtarma Eğitim Programına katılan gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibini kurarak bölgemizde bir ilki gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle olası bir deprem ve doğal afetlerde olaylara müdahale edecek bir kadroyu kurmak için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, 45 kursiyerin katılımıyla Yeşilyurt Kent Konseyinde gerçekleşen eğitim programlarına katılan gönüllü vatandaşların yer alacağı Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibi kuracak.
Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında destek verdiği, Yeşilyurt Kent Konseyi ile AFAD’ın ortaklaşa düzenlediği Arama Kurtarma Eğitim Programına katılan gönüllü vatandaşlar, uygulamalı ve pratik eğitimlere tabi tutuluyorlar.
Eğitim programlarının ilk bölümünü başarıyla geçen kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gönüllü yardımseverlerin katılımıyla kuracakları Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibiyle bölgenin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti daha Yeşilyurt’a kazandıracaklarını söyledi.
Yeşilyurt Belediyesinin her alanda farklı ve her alanda dikkat çekici projeleriyle ilkleri başaran bir hizmet felsefesine sahip olduğunu hatırlatan Çınar, İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilen 2021 yılında kuracakları Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibi ile bu yılın anlam ve değerine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.
Hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek kaza sonrası sakatlıkları önlemek için ilkyardım konularında herkesin bilinçli olması gerektiğini belirten Çınar, “Doğada yaşayan her türlü canlının sağlıklı hayat koşullarında hayatını idame ettirmesi için sağlık hizmetlerine büyük bir önem veriyoruz. Küresel ısınmadan kaynaklı doğal afetler ve sel baskınlarının sıkça yaşandığı ülkemizde, yaşanılan depremler başta olmak üzere talihsiz birçok olayda ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Yerinde, doğru ve zamanında yapılan müdahale hayat kurtarır. İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti. Kent Konseyimiz ile AFAD’ın ortaklaşa düzenlediği bu eğitim programı da insana verilen bir değerin göstergesidir. AFAD ile çok güzel projelerde ve eğitim programlarında birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin sayılı, bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde, AFAD ile işbirliği halinde çok faydalı eğitim programları düzenliyoruz. Herşeyin temelinde eğitim vardır, eğitim olmazsa hiçbir şeyin kıymeti olmaz. İlk yardım ve arama kurtarma eğitimleri de bu açıdan çok önemlidir. Bizlerde bu açıdan bu tür eğitim programlarının artması noktasında tüm desteğimizi veriyoruz. Kursiyerlerimiz, alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde üç ay süreyle genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği gibi konularda çok önemli eğitimlere tabi tutulacaklar. Bu eğitimde alınan bilgilerle belki bir canın kurtarılmasını sağlayacaktır. İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen gönüllü ilkyardımcıların yetişmesine bu vesileyle destek vermiş olacağız. Üç ay sürecek olan eğitim programlarımıza katılan gönüllü yardımseverlerin yer alacağı Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibimizi de bu vesileyle kurarak, bölgemizde ihtiyaç duyulan bir hizmeti daha gerçeğe dönüştürmüş olacağız. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem olayında ülkemizin farklı yerlerinden gelen arama kurtarma ekipleri takdir ettiğimiz başarılı hizmetlerde bulundular. Bölgemizde yaşanabilecek doğal afet, deprem ve su baskınları gibi olaylara anında müdahale edecek bir ekip kurmak için bu eğitim programına ev sahipliği yapıyoruz. AFAD ile işbirliğinde yeterli bilgi, deneyim ve teknik cihaza sahip bir ekibin kurulmasına öncülük edeceğiz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kuracağımız ekiple, bu yılın anlamına ve değerine yakışan bir hizmette bulunacağız. Bölgemizde ilk kez kurulacak olan arama kurtarma ekibini oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Kent Konseyimiz ile her daim birlikte hareket ettiğimiz AFAD İl Müdürümüz Mustafa Türker ve değerli personellerine bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti
Başkan Güder’den ‘mobbing’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Başkan Güder’den ‘mobbing’ iddialarına yalanlama
Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi
Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine bakliyat desteği Çınar: “Gönül belediyeciliğine örnek gösterilecek güzel bir proje uyguladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine bakliyat ...
AK Partili Tüfenkci’den kanun teklifi
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den kanun teklifi
Malatya'da 3 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı
Kızılay öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Kızılay öğrencileri unutmadı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
Başkan Güder’e hizmet övgüsü
YEREL HABERLER Başkan Güder’e hizmet övgüsü
2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanacak
YEREL HABERLER 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olarak kutlanacak
Malatya TSO, kitap ve kırtasiye sektörünün talebini bakanlığa gönderdi
YEREL HABERLER Malatya TSO, kitap ve kırtasiye sektörünün talebini ...
Malatya'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Malatya'da balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Kaymakam Dolaş korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Dolaş korona virüs aşısı oldu
Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da terör operasyonu: 2 gözaltı
Yeni şire ve buğday pazarı için istişare
YEREL HABERLER Yeni şire ve buğday pazarı için istişare
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2. oturumu yapıldı Gürkan: “Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun”
YEREL HABERLER Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi 2. oturumu ...
Malatya'da cadde ve kaldırımları yıkanıyor
YEREL HABERLER Malatya'da cadde ve kaldırımları yıkanıyor
Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
YEREL HABERLER Malatya'da, öğrencilerin yüzü gülüyor
Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in setteki son ...
Başkan Güder, yüz yüze eğitimin ilk gününde öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Güder, yüz yüze eğitimin ilk gününde ...
Tapu ve kadastroda Yeşilyurt belediyesi örnek gösterildi Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Türkiye’ye örnek gösterilen bir hizmetin altına imza attık"
YEREL HABERLER Tapu ve kadastroda Yeşilyurt belediyesi örnek ...
İş yerinde kumar oynayanlara operasyon
YEREL HABERLER İş yerinde kumar oynayanlara operasyon