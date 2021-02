Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyi ile AFAD işbirliğinde gerçekleştirilen ve üç aylık eğitim süresini kapsayan Arama Kurtarma Eğitim Programına katılan gönüllü vatandaşlarımızdan oluşan Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibini kurarak bölgemizde bir ilki gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Malatya’nın birinci derece deprem kuşağında yer alması nedeniyle olası bir deprem ve doğal afetlerde olaylara müdahale edecek bir kadroyu kurmak için harekete geçen Yeşilyurt Belediyesi, 45 kursiyerin katılımıyla Yeşilyurt Kent Konseyinde gerçekleşen eğitim programlarına katılan gönüllü vatandaşların yer alacağı Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibi kuracak.

Yeşilyurt Belediyesinin sosyal sorumluluk projeleri kapsamında destek verdiği, Yeşilyurt Kent Konseyi ile AFAD’ın ortaklaşa düzenlediği Arama Kurtarma Eğitim Programına katılan gönüllü vatandaşlar, uygulamalı ve pratik eğitimlere tabi tutuluyorlar.

Eğitim programlarının ilk bölümünü başarıyla geçen kursiyerlere sertifikalarını takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gönüllü yardımseverlerin katılımıyla kuracakları Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibiyle bölgenin ihtiyaç duyduğu bir hizmeti daha Yeşilyurt’a kazandıracaklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesinin her alanda farklı ve her alanda dikkat çekici projeleriyle ilkleri başaran bir hizmet felsefesine sahip olduğunu hatırlatan Çınar, İçişleri Bakanlığı tarafından Afet Eğitim Yılı ilan edilen 2021 yılında kuracakları Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibi ile bu yılın anlam ve değerine katkı sunmayı hedeflediklerini vurguladı.

Hasta veya yaralının yaşam şansını arttırmak, oluşabilecek kaza sonrası sakatlıkları önlemek için ilkyardım konularında herkesin bilinçli olması gerektiğini belirten Çınar, “Doğada yaşayan her türlü canlının sağlıklı hayat koşullarında hayatını idame ettirmesi için sağlık hizmetlerine büyük bir önem veriyoruz. Küresel ısınmadan kaynaklı doğal afetler ve sel baskınlarının sıkça yaşandığı ülkemizde, yaşanılan depremler başta olmak üzere talihsiz birçok olayda ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya gerek yoktur. Yerinde, doğru ve zamanında yapılan müdahale hayat kurtarır. İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti. Kent Konseyimiz ile AFAD’ın ortaklaşa düzenlediği bu eğitim programı da insana verilen bir değerin göstergesidir. AFAD ile çok güzel projelerde ve eğitim programlarında birlikte çalışıyoruz. Türkiye’nin sayılı, bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemizde, AFAD ile işbirliği halinde çok faydalı eğitim programları düzenliyoruz. Herşeyin temelinde eğitim vardır, eğitim olmazsa hiçbir şeyin kıymeti olmaz. İlk yardım ve arama kurtarma eğitimleri de bu açıdan çok önemlidir. Bizlerde bu açıdan bu tür eğitim programlarının artması noktasında tüm desteğimizi veriyoruz. Kursiyerlerimiz, alanında deneyimli uzman ekiplerimizin gözetiminde üç ay süreyle genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği gibi konularda çok önemli eğitimlere tabi tutulacaklar. Bu eğitimde alınan bilgilerle belki bir canın kurtarılmasını sağlayacaktır. İlkyardım eğitimi ile hangi olay ve vaka karşısında ne yapacağını bilen, soğukkanlı bir şekilde sağlık ekipleri gelinceye kadar durumu kontrol altına alabilen gönüllü ilkyardımcıların yetişmesine bu vesileyle destek vermiş olacağız. Üç ay sürecek olan eğitim programlarımıza katılan gönüllü yardımseverlerin yer alacağı Yeşilyurt Arama Kurtarma Ekibimizi de bu vesileyle kurarak, bölgemizde ihtiyaç duyulan bir hizmeti daha gerçeğe dönüştürmüş olacağız. 24 Ocak 2020 tarihinde yaşanan deprem olayında ülkemizin farklı yerlerinden gelen arama kurtarma ekipleri takdir ettiğimiz başarılı hizmetlerde bulundular. Bölgemizde yaşanabilecek doğal afet, deprem ve su baskınları gibi olaylara anında müdahale edecek bir ekip kurmak için bu eğitim programına ev sahipliği yapıyoruz. AFAD ile işbirliğinde yeterli bilgi, deneyim ve teknik cihaza sahip bir ekibin kurulmasına öncülük edeceğiz. Bilindiği üzere İçişleri Bakanlığımız 2021 yılını Afet Eğitim Yılı olarak ilan etti. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta kuracağımız ekiple, bu yılın anlamına ve değerine yakışan bir hizmette bulunacağız. Bölgemizde ilk kez kurulacak olan arama kurtarma ekibini oluşturmak adına çalışmalarını sürdüren Kent Konseyimiz ile her daim birlikte hareket ettiğimiz AFAD İl Müdürümüz Mustafa Türker ve değerli personellerine bu anlamda teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

