"Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma konuşuyorlar

Malatya'da yardım faaliyetlerini sürdüren Kardeşlik Yardım Platformu, kentteki göçmenlerin ihtiyaçları için ‘Göçmen değil kardeşiz’ sloganı ile ailelerin yardımına koşuyor.

‘Göçmen değil kardeşiz’ sloganıyla gerçekleştirmiş oldukları yardım kampanyası ile 50 göçmen çocuğa mont ve bot yardımında bulunduklarını belirten Dernek Başkanı Yavuz Keskin, “İlimizde göçmen olarak bulunan farklı ırklardan, farklı kültürlerden, farklı ülkelerden gelerek yaşam mücadelesi vermeye çalışan yardıma muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını gidermek adına taşın altına elimizi koyduk. Ufak çaplı yardımlar yaparak bu güzel kardeşlerimizin bir nebze olsa da yüzlerini güldürmeye, onlara umut olmaya çalışıyoruz. Bizler Malatya Kardeşlik Yardım Platformu olarak sadece bir vesileyiz. Bu ve bunun gibi çalışmalarımızda bizlerden desteklerini esirgemeyen başta iş adamlarına, futbolculara ve yardımda bulunan diğer vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çalışmalarımıza hız kesmeden devam ederek, çalınmadık kapı bırakmamak için gayret edeceğiz. Tek amacımız Allah rızasını kazanıp, insanları mutlu etmek. Şuna inanıyoruz ki bir gün her şey çok güzel olacak ve hayat paylaşınca güzel. Ekmeği paylaşmak ekmekten daha güzel, sesimizi duyurup daha güzel işler yapmak için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.