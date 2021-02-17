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Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

DHA

Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolunun Kayseri yönü trafiğe kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.
Darende'de, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Malatya Kayseri karayolunun Kayseri yönü, trafiğe kapatıldı. İlçede önlem alan güvenlik güçleri, araçların geçişine izin vermedi. Durdurulup yol durumu hakkında bilgilendirilen sürücüler ve beraberindekiler dinlenme tesislerinde bekletildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-17 09:03:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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