Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Darende ilçesinde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle karayolunun Kayseri yönü trafiğe kapatıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

Darende'de, etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle gece saatlerinde Malatya Kayseri karayolunun Kayseri yönü, trafiğe kapatıldı. İlçede önlem alan güvenlik güçleri, araçların geçişine izin vermedi. Durdurulup yol durumu hakkında bilgilendirilen sürücüler ve beraberindekiler dinlenme tesislerinde bekletildi. Ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saat sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-17 09:03:18



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