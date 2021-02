Malatyalılar Kemal Sunal ile gülmeyi unutmuyor

Malatyalılar, hemşehrileri güldürü ustası Kemal Sunal’ın bir siteye büyük harflerle yazılan ‘Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim’ sözü ile her gün gülmeyi unutmuyor.

Türkiye’de 7’den 70’e her kesimin halen bile izleyerek gülmeye devam ettiği sinema sanatçısı Kemal Sunal, memleketi Malatya’da da unutulmuyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesinde bulunan Yıldız Sitesi’nin dış cephesine güldürü ustasının ‘Beni isterseniz dövün ama bırakın istediğim gibi güleyim’ sözü yazıldı. Kemal Sunal’ın fotoğrafı ile birlikte apartmanın duvarına yazılan yazıyı her sabah gören çevredeki vatandaşlar ise bu pandemi günlerinde hemşehrileri ile gülmeye devam ediyor.

Site sakinleri halen bile herkesin Kemal Sunal filmleri ile neşelendiğini belirterek, “Her gün büyük ustanın fotoğrafı ve sözü ile karşılaşınca bu pandemi günlerinde aslında her zaman gülmemiz gerektiğini hatırlıyoruz. Kendisinin Malatyalı olması da bizleri ayrıca mutlu ediyor” dediler.

Sitenin mantolama işinin yeni yapıldığı ve inşat firmasının da kendilerine böyle bir sürpriz yaptığını söyleyen site sakinleri, Sunal’ın yıllar geçse de filmlerinin halen neşe kaynağı olduğunu söylediler.

