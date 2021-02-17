Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom çıkarıldı

İHA

Karın ağrısı yaşayan hastanın rahminden 72 miyom çıkarıldı

Malatya’da, karın ağrısı ve karnındaki şişlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın rahim duvarındaki 72 miyom, başarılı operasyonla çıkarıldı.
Malatya’da 42 yaşındaki bir kadın, karın ağrısı şikayetiyle Gözde Akademi Hastanesine başvurdu. Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Zercan Kalı tarafından muayene edilen hastanın rahmini büyüten birçok miyom tespit edildi. Gerçekleştirilen cerrahi operasyonla hastanın rahim duvarından 72 miyom çıkarıldı.
Tüp Bebek ve Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Op. Dr. Zercan Kalı, 42 yaşındaki hastanenin kendilerine karın ağrısı ve şişlik şikayetiyle başvurduğunu ifade ederek, “Daha önce hiçbir doktora başvurmamış, miyomların olduğunun da farkında değildi. Yaptığımız ultrasonda rahmi ciddi manada büyüten birçok miyom gördük. Rahmi koruyarak, miyom alma operasyonunu gerçekleştirdik” dedi.
Ameliyatta şoka uğradıklarını kaydeden Kalı, “İrili ufaklı o kadar çok miyom vardı ki 72 miyom çıkarttık. Ameliyat 4,5 saat sürdü, biraz uzun ve yorucu bir operasyon oldu. Hastamızın rahmini koruduk, başarılı bir operasyon oldu. Hastamızın genel durumu iyi, hiçbir sıkıntısı yok. Yaptığımız operasyonla rahmi de gebeliğe hazır hale getirdik” ifadelerini kullandı.
Kalı, miyomu kadınların doğurganlık dönemlerinde kadınlarda en çok gördükleri iyi huylu tümörler olduğunu belirtti. Miyomları, altta yatan genetik faktörler olmak üzere genel olarak rahmin ürettiğini kaydeden Kalı, “Belirti olarak kanama, kasık ağrısı, düzensiz adet kanaması, ciddi karın ağrısı, karın şişliğidir. Sık idrara gitme, büyük abdestini yapamama gibi şikayetlerde olabilir. Bu hastamızda da bu tür şikayetler vardı. Eğer böyle şikayetleri olan varsa ilgili bölüme muhakkak ultrason ve muayene gerekiyor. Çünkü çoğu zaman hastalarımız miyom olduğunu fark etmeye bilir. Bunları ultrasonda fark ediyoruz. Tabii gönül istiyor ki cerrahi müdahale gerekmeden erken safhada müdahale edelim çünkü zaman içerisinde büyüyebiliyorlar. Büyüyen miyomların da alınması lazım. Ne kadar büyürse ameliyat tekniği ve süremiz uzadığı için daha sıkıntılı oluyor. Özellikle karın ağrısı ve şişliği, adet düzensizliği hastalarımızın miyom açısından hekimlerine başvurması gerekiyor” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi ‘kiraz ve vişne bahçesi’ kuruyor
Malatyalılar Kemal Sunal ile gülmeyi unutmuyor
YEREL HABERLER Malatyalılar Kemal Sunal ile gülmeyi unutmuyor
Gençlerde eğitimlere yoğunluk verildi
YEREL HABERLER Gençlerde eğitimlere yoğunluk verildi
11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER 11 bin 400 adet içi tütün doldurulmuş makaron ele ...
Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi yıldırmayacağı vurgusu
YEREL HABERLER Söylemez’den terör saldırılarının Türkiye’yi ...
3 yıl önce amatör olarak başladıkları işte şimdi taleplere yetişemiyorlar Tamamen doğal yün yatak ve yorgan üreten kadın girişimcilerin başarı öyküsü
YEREL HABERLER 3 yıl önce amatör olarak başladıkları işte şimdi ...
Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' tavsiyesi
YEREL HABERLER Kayısı üreticilerine 'bahçenizde arı bulundurun' ...
Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Malatya- Kayseri karayolu 2 saat trafiğe kapatıldı
Darende'de yüz yüze eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Darende'de yüz yüze eğitime kar engeli
Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Husumetliler arasında çıkan silahlı kavga kamerada
Başkan Gürkan esnafları ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Gürkan esnafları ziyaret etti
Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da iki grup arasında kavga: 2 yaralı
"Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma konuşuyorlar
YEREL HABERLER "Göçmen değil kardeşiz" sloganı ile yardıma ...
Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ediyor Çınar: “Yeşilyurt arama kurtarma ekibi kurarak bölgede bir ilki gerçekleştireceğiz
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta arama kurtarma eğitim programı devam ...
Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
YEREL HABERLER Sokak hayvanları için yeni yaşam alanı önerisi
Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti
YEREL HABERLER Taraftarlardan şehit ailesine taziye ziyareti
Başkan Güder’den ‘mobbing’ iddialarına yalanlama
YEREL HABERLER Başkan Güder’den ‘mobbing’ iddialarına yalanlama
Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi
YEREL HABERLER Kadın girişimciler istişare için bir araya geldi
Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine bakliyat desteği Çınar: “Gönül belediyeciliğine örnek gösterilecek güzel bir proje uyguladık”
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta ihtiyaç sahiplerine bakliyat ...
AK Partili Tüfenkci’den kanun teklifi
YEREL HABERLER AK Partili Tüfenkci’den kanun teklifi
Malatya'da 3 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 3 kilo esrar ele geçirildi
Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı
YEREL HABERLER Malatya'da uçuruma yuvarlanan genç yaralandı
Kızılay öğrencileri unutmadı
YEREL HABERLER Kızılay öğrencileri unutmadı
Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ operasyonu: 2 gözaltı