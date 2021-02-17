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Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in yönetmeni: Flamayı bırakırsa sahnesi devam edecek

DHA

Entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'in yönetmeni: Flamayı bırakırsa sahnesi devam edecek


Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen Toygun Ateş'in (66), oynadığı filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, "Durumunun çok iyi gitmediğini duyduk. Film bir şekilde devam etmesi lazım. Toygun ağabeyim ile çektiğim sahneleri kesinlikle herhangi bir revize etmeden filme devam etmeyi düşünüyorum" dedi.
'Gizemli Köy' filmi çekimleri için Malatya'ya gelen Toygun Ateş'in rahatsızlanması üzerine Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde koronavirüs testi yapıldı. 6 Şubat'ta test sonucu pozitif çıkan Ateş, durumunda iyileşme olmayınca tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edildi. Ünlü oyuncunun tedavisi sürerken, sağlığında bir iyileşme görülmediği öğrenildi. Organ yetmezliği olduğu oraya çıkan Toygun Ateş'in buradaki işlemlerini set ekibinin sürdürdüğü belirtildi.
'TOYGUN AĞABEYDE ÇEKİMLER SIRASINDA BÖYLE BİR HALSİZLİĞİ FARK ETTİM'
Filmin yönetmeni ve senaristi Okan Ege Ergüven, yaklaşık 3 aydır Malatya'da olduklarını belirterek, "Toygun ağabey yeni geldi ama biz 2 tane film bitirdik ve biz üçüncü filme başlarken Toygun ağabey geldi. Toygun ağabeyde çekimler sırasında böyle bir halsizliği ben kendim fark ettim önce. Hatta kendisine sordum, 'iyi değilsen ağabeyim ara verelim' diye. O ısrarla 'yok, ben iyiyim' demesine rağmen ben o gün sete ara verdim ve hemen test yaptırdık. O günün akşamında öğrendik biz Toygun ağabeyin durumunu. Sonradan mutasyonlu olduğunu öğrendik. Açıkçası bu kadar ciddi olduğunu bilmiyorduk. Çok üzgünüz maalesef seti de durdurduk kendisi olmadığı için. Bundan sonraki süreci de sürekli doktorlarıyla beraber takip ediyoruz. Burada kimsesi yok, Toygun ağabeyin bizden başka kimsesi yok. Yakın takipteyiz. Eşi falan ulaştı bize onlarla konuştuk" dedi.
'REVİZE ETMEDEN FİLME DEVAM EDECEĞİZ'
Oyuncu Toygun Ateş'in durumu hakkında doktorlarıyla konuştuğunu, durumunun çok iyi gitmediğini öğrendiklerini ifade eden yönetmen Ergüven, "Filmin bir şekilde devam etmesi lazım. Ben o konuda da şöyle düşünüyorum; Toygun ağabeyim ile çektiğim sahneleri kesinlikle her hangi bir revize etmeden filme devam etmeyi düşünüyorum, devam edersem. Allah korusun tabii ki de flamayı bıraktığı yerden başka bir oyuncu katarak devam etmesi düşüncesindeyim. Oradaki sahne kesinlikle dokunmayacağım" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-17 13:34:25

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