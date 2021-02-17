Yeşilyurt Belediyesi, alternatif yol güzergahlarının sayısını artırıyor

Çilesiz Mahallesi Şehit Yunus Kıroğlan Caddesinde gerçekleşen yol açma ve genişletme çalışmalarını inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt’umuzun bütün bölgelerine ulaşımı rahatlatmak adına alternatif yol güzergahlarımızın sayısını hızla artırmaktayız” dedi.

Yeşilyurt’un ulaşım ağını planlı ve güçlü yatırımlarla her geçen daha nitelikli ve akıcı hale getirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Hizmet alanlarımız genişledikçe ulaşım ağımızı da bu paralelde akıcı ve konforlu hale getirmek adına ilçemizin dört bir tarafında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Kentimizin ve ilçemizin en işlek mahallelerinden olup; ticaret alanları, konutlar ve sitelerle hareketli bir yaşama sahip Çilesiz mahallemizde şehidimiz Yunus Kıroğlan’ın adının verildiği caddemizde yol açma, genişletme ve düzenleme çalışmaları yapıyoruz. Son yıllarda hemşerilerimizin tercih ettiği bölgelerimizin başında gelen Çilesiz mahallemizin sağlıklı, planlı ve düzenli bir şekilde büyümesine öncülük etmek içinde bizlerde elimizden gelen gayreti göstermekteyiz. Buradaki imar yollarımızı açarak alternatif yol güzergahlarımıza yenilerini ekleyip, araç ve yaya trafiğindeki konfor seviyesini artırmaktayız.15 metre genişliğinde 250 metre uzunluğundaki buradaki imar yolunu açıp hizmete sunduğumuz zaman okulların, konutların ve parkların olduğu bu bölgeye nitelikli bir yol güzergahı daha kazandırmış olacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak tüm bölgelerimizde olduğu gibi Çilesiz ve buradaki tüm mahallelerimizin planlı ve sağlıklı yatırımlarla gelişmesine öncülük edip, gerek alt ve üst yapı yatırımları gerekse de aydınlatma, çevre düzenleme, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Çilesiz Mahalle Muhtarı Veysel Özfındık ise bölgede gerçekleşen alt ve üst yapı yatırımlar başta olmak üzere sosyal, kültürel ve sportif hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundu.

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