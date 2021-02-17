İnönü Üniversitesi’nde bahar yarıyılına da Covid-19 ayarı

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 20202021bahar yarıyılında eğitim öğretim Covid19 pandemisi nedeniyle yeniden düzenlenip, uygulamalı derslerin yapıldığı birimlerdeki yoğunluğu azaltmak amacı ile uygulamalı derslerin mesai saatleri dışında ve hafta sonlarına alınabilmesi konusunda karar alındı.

İnönü Üniversitesi tarafından yapılan açıklamada, üniversite senatosunun toplanıp bahar yarıyılında eğitim öğretimin nasıl olacağı konusunda kararlar alındığı belirtilerek, “Üniversitemiz Senatosu’nun toplantısında, Covid19 salgınının ülkemizdeki ve bölgemizdeki yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, 20202021bahar yarıyılında eğitim öğretimin, birimler tarafından aşağıdaki tabloda belirtilen şeklinde yürütülmesine karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Pandemi şartlarının uygun olması halinde, ara sınav, final ve bütünleme sınavlarının yüz yüze yapılmasının planlandığının bildirildiği açıklamada, “Nihai karar ilgili akademik birim yönetim kurullarına bırakılmıştır.

Uygulamalı derslerin yapıldığı birimlerdeki yoğunluğu azaltmak amacı ile uygulamalı dersler mesai saatleri dışında ve hafta sonlarına alınabilir” denildi.

İnönü Üniversitesi’nde 20202021bahar yarıyılında eğitim öğretim konusunda yeniden düzenlemeyle ilgili ayrıntılı bilgi İnönü Üniversitesi web sitesinden öğrenilebilecek.

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