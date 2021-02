İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı sürüyor Güder: “Büyük devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç sahibi öğrenciler için devam eden tablet dağıtımı programına katılan Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Pandemi sürecinde hükümetimiz, eğitim alanında oluşan sorunları ışık hızıyla ortadan kaldırıyor. Büyük devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” dedi.

Uzaktan eğitimi takip edecek ekipmana sahip olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere destek olmaya devam eden Milli Eğitim Bakanlığı, 3. faz tablet dağıtımı kapsamında Malatya’ya toplam 5 bin 790, Battalgazi ilçesine ise 2 bin 450 öğrenciye tablet dağıtımını sürüyor. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi vatandaşların yoğunluklu olarak ikamet ettiği Taştepe Mahallesi’nde bulunan Metin Emiroğlu Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören 40 öğrenciye, canlı ders ve EBA platformundan faydalanmaları için tablet dağıtımı gerçekleştirdi. Tablet dağıtım programına Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz’ın yanı sıra öğrenci ve aileleri katıldı.



“Öğrencilerimize tabletlerini teslim ediyoruz”

İhtiyaç sahibi öğrencilere tabletlerinin teslim edildiğini aktaran Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Milli Eğitim Bakanlığımız, uzaktan eğitimde EBA erişimi olmayan öğrenciler için ilimize 5 bin 790 adet tablet göndermişti. İlçemize ise 2 bin 450 adet tablet gönderdi. Öte yandan hayırsever iş adamlarımız tarafından 86 adet tablet verildi. Bu tabletlerin dağıtımı için burada toplanmış bulunmaktayız. Bugün Metin Emiroğlu Anadolu Lisesinde öğrenim gören 40 öğrencimize tabletlerini teslim edeceğiz. Bakanlığımızın tablet desteğinin yanı sıra Battalgazi İlçe Kaymakamlığımız başkanlığında Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından bazı ailelerimize tablet almaları için eğitim yardımı da yapılmıştı. Öğrencilerimize hayırlı ve uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.



“Eğitime önem vermeyen hiçbir ülke kalkınamaz”

Öğrencilerin eğitimdeki sorunlarının ışık hızıyla çözüldüğüne dikkat çeken Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Büyük bir devlet olmanın haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Malumunuz üzere bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Bu pandemi döneminde birçok alanda sıkıntılar yaşandığı gibi eğitim alanında da bazı sıkıntılar oluşmuştu. Hükümetimiz gerekli tüm tedbirleri hemen alarak, oluşan sorunları ışık hızıyla çözdü ve çözmeye de devam ediyor. Gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilerimize, Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından eğitim dönemi öncesi tablet gönderildi. Bugünde yavrularımıza 3.fazdaki tabletlerini teslim ettik. İnşallah bundan sonraki süreçte yavrularımıza tabletlerini ulaştırmaya devam edeceğiz. Çocuklarımızı önemsiyoruz, onların eğitimlerini önemsiyoruz. Gençlerimizi bilgili ve donanımlı bir şekilde yetiştirmek hepimizin en önemli görevidir. Biz eğitimi her şeyden daha çok önemsiyoruz. Eğitime önem vermeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Pandemi sürecinde Dünya ülkeleri ile Ülkemizi kıyasladığımızda, oluşan olumsuzluklara büyük devletlerin nasıl bir mücadele örneği gösterdiğine hep birlikte tanıklık ettik. Başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin göstermiş olduğu gayret ve çabanın sonucunda bunlara şahit olduk. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



“Öğrencilerimizin geleceği her şeyden önemlidir”

Öğrencilerin geleceğinin her şeyden daha önemli olduğunun altını çizen Battalgazi Kaymakamı Albul Kadir Duran ise, “Bugün tablet dağıtım programı çerçevesinde sizlerle bir araya geldik. Battalgazi ilçemizde 75 bin öğrencimiz mevcut. Pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında gerek hükümet gerek yerel yönetimler gerekse de sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfımız aracılığıyla tablet dağıtımı yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız 3.faz tablet desteğini gönderdi. Bizlerde öğrencilerimize ve velilerimize takdim ediyoruz. Malumunuz daha öncesinde de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak 2 bine yakın ailemize tablet almaları için nakdi yardım yaptık. Öğrencilerimizin geleceği bizim için her şeyden önemli. Onların sıkıntısını çözmek bizim boynumuzun borcudur” diye konuştu.

