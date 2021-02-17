FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığınca, FETÖ terör örgütünün Malatya ilindeki yapılanması kapsamında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve görevinden ihraç edilen eski polis memuru gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs yapılan sorgulamasının ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.