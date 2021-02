MTÜ’den “Kendini Kuran Şehir” konferansı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde (MTÜ) “Yerel Yönetimler Akademisi” programları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe’nin konuk olduğu “Kendini Kuran Şehir” konulu ekonferans programı, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in katılımları ile gerçekleştirildi.

Battalgazi Meslek Yüksekokulu Yerel Yönetimler Programı öğretim üyeleri tarafından organize edilen program online olarak MTÜ sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

Konferansın başında konuşan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ’nün misyonunu yerine getirirken, topluma karşı da sorumluluklarını yerine getirme çabasında olduğunu belirterek, “ Nesiller gelir, nesiller gider. Önemli olan bir neslin kendisinden sonra gelecek nesile neler bırakabildiğidir. Tarih ancak bu birikimleri yazar. Büyük millet olmakta bu birikimleri nesilden nesile taşıyabilmektir. Bu anlamda niversite olarak akademik ve araştırma faaliyetlerinin yanında kültürel, sosyal ve toplumsal konulara da duyarlı olan bir üniversiteyiz ”dedi.



“Bilimsel çalışmaları yürütürken, toplumsal ve sosyal gelişmelere duyarsız kalamayı.”

MTÜ’nün birinci yılından itibaren TÜBİTAK, ASELSAN ve Türk Patent Kurumu Başkanlarını üniversitede ağırladıklarını belirten Karabulut, yakın zamanda da Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Sayıştay Başkanı gibi bir çok kurum ve kuruluşların temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Karabulut, “Artık yaşam boyu süren öğrenim söz konusudur. Gençlerimizi sadece mesleğin ilk aşaması için hazırlamamız artık yeterli değildir. Yeni teknolojiler yaşamımızı hiç durmadan değiştirmektedir. Uluslararası değişiklikler günlük yaşamımızı doğrudan etkiliyor. Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak biz de çağımızın gereksinimlerini göz önünde bulundurarak her anlamda donanımlı gençler yetiştiriyoruz. Yükseköğretimde ülkemizin istikrarı için bilim üretmeyi görev ediniyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Turgut Özal’ın rehberliği ile Türkiye’de rol model olma hedefi”

Karabulut, “Adına bilgi çağı denilen, bilginin ve teknolojinin öneminin her geçen gün arttığı günümüz dünyasında gelişen, geliştiren ve güçlü bir Türkiye olarak çağın ötesine taşınabilmesi için bilime hizmet ediyor, Türkiye’de rol model üniversite olma hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz. 8’inci Cumhurbaşkanımız Merhum Turgut Özal, yeniliklere imza atan, Türkiye’ye yeni ufuklar kazandıran bir devlet adamı olarak milletimizin gönlünde taht kurmuştur. Onun ismini taşıyan üniversitemiz, onun rehberliğinden faydalanıyor ve bu bilinçle; güçlü bir ekip çalışmasıyla üniversitemizi her zaman daha ileriye götürme gayretimizi sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Yerel yönetimlerin yapıları ve sundukları hizmetler açısından halka en yakın yönetim birimleri olduğuna dikkat çeken Karabulut, “Üniversitelerin şehir ile bütünleşmesinde yerel yönetimlerin çok önemli bir rolü bulunuyor. Bilimin üretime ve istihdama dönüşmesi gerektiğine inanan bir üniversiteyiz. İstikrarlı büyüme, nitelikli istihdam ve üretimde verimlilik bilgi ve iletişim teknolojileri sürdürülebilir kalkınmanın ana temelidir. Artık bilgiye ulaşmak, bilgi sahibi olmak tek başına bir şey ifade etmiyor, ortaya çıkan bilgiyi farkındalık oluşturarak yönlendirmek ve yönetmek çok önemli bu anlamda gerçekleştirdiğimiz sosyal faaliyetler ile bilinçli ve sosyal bireyler yetiştirmeyi hedefliyor ve yapmış olduğumuz projeler ile bunu destekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Karabulut, “Ülkemizin gelişimi, ilerlemesi ve refahı için her zaman çalışmaya ve üretmeye hazır olduğumuzu belirtiyor ve Sözlerime son verirken şu mesajı da paylaşmak istiyorum; Her alanda, her yönde, her zeminde büyüyen, gelişen bir üniversiteyiz. Bilgi üretmenin tek başına yeterli olmadığına inanıyoruz, üretilen bilgiyi tüm insanlığın kullanımına sunmak üzere çalışıyoruz” ifadelerine yer verdi.



“Şehir, devletten önce, yerel yönetim de merkezi idareden öncedir”

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe de, yerel yönetimlerin, mahalli müşterek hizmetleri yerine getiren, bütçe ve idare bakımından özerk olan kamu tüzel kişiler oluğuna işaret ederek, “Kendi başına kişilikleri vardır, borçlanırlar, alacakları olur. Bir kimliği, şahsiyeti vardır, bu kimliği başkan temsil eder. Şehir, devletten önce gelir. Henüz dünya üzerinde devletler yokken yerleşimler vardı. Yerleşimler küçüklerdi, belirli bir kapasiteye gelince şehir ismini aldı. Şu bir gerçek ki, bizim bulunduğumuz bölge, Türkiye, şehirlerin ortaya çıktığı yerdir. Güzel Malatya’mız, gerçek manada çok eski kökleri olan tarihi bir şehirdir. Üretken insanı, vatansever halkı ve övülecek bir sürü yanı ile Malatya’mız çok değerli bir vilayettir. Şehir, devletten önce; yerel yönetim de merkezi idareden öncedir. Merkezi idarelerin şu ya da bu sebeple fonksiyonsuz hale gelmesi mümkün olabilir. Bir ülkeyi düşman işgal eder, hükümetsiz kalır, hükümet çalışmayabilir ama yerel yönetim her durumda çalışır” dedi.



“Tecrübe şehirlerde ve yerel yönetimdedir.”

Prof. Dr. Karatepe, “Demokrasi dediğimiz şey de devlet yönetimi ile alakalı değildir, o da şehir yönetimidir. Avrupa’da ki bütün şehirlerdeki belediye binalarının tamamı hükümet binalarının on misli yaşlıdır. Şehir devletten öncedir, yerel yönetim de merkezi yönetimden öncedir. İnsanoğlu, geniş toplulukları bir arada yönetme yeteneğini şehirlerde kazanmıştır. Tecrübe şehirlerde ve yerel yönetimdedir, oradan edinilen tecrübe devletlere aktarılmıştır. Ticaret sınıfının oluşması, hareketlerin başlaması ve bu güçlenen şehirler arasındaki mücadele neticesinde en güçlü olan şehir diğerlerini kontrole alıyor ve devlet ortaya çıkıyor. Tanzimat döneminde idari yapımızı değiştirdiğimizde nasıl ki merkezi idare birimimizi, merkezi idare kurullarımızı Avrupa’dan, Fransa’dan aldık. Belediye ile ilgili bugünkü modern anlamda uygulamaları da yine Fransa’dan aynı dönemde almaya başladık. Türkiye’de, İstanbul’da merkezi parlamento kurulmadan il meclisleri, vilayet meclisleri kurulmuştur. Henüz parlamento yoktu, anayasa yoktu ama vilayet meclisleri kuruldu. Bu vilayet meclisleri, daha sonraki tarihimiz bakımından incelenmesi gereken müesseselerdir ve çok etkili olmuşlardır” ifadelerini kullandı.



“Farklı programlara doğru yönlendirdik”

Programda konuşma yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Program ismi olarak “Kendini Kuran Şehir” isminin tercih edilmesi çok güzel ve çok anlamlı. 2014’den günümüze kadar her yıl yeni şeyler ekleyerek, yeni projeler, yeni organizasyonlar, yeni alan açmalarla gerçekten şehrimizin bizim kontrolümüzde oluşturulduğu doğru. Düşündük ve düşündüklerimizi uygulamaya çalıştık, arge müdürlüğü, sıfır atık müdürlüğü, gençlik ve spor müdürlüğü gibi farklı müdürlükler ile ilçemizi biraz daha geniş alanlara, farklı programlara doğru yönlendirdik” şeklinde konuştu.

Başkan Çınar, Rektör Karabulut’un kayısı ile ilgili çalışmalarını örnek göstererek, belediye olarak da çalışmalar yaptıklarını belirtti. Çınar , “Rektör hocam kayısı ile ilgili çok güzel çalışmalar yapıyor, biz de burada taçlandırdık; kayısı çekirdeği kahvesi ürettik, kayısı çekirdeğinden dondurma ürettik, kurabiyeler ürettik. Bunları da kadın kooperatifi eliyle hem arttırdık hem daha nitelikli hale getirip gelen misafirlerimizle de tanıştırdık” sözcüklerini kullandı.



“Bu kadim şehri ayağa kaldırma noktasında üzerimize düşen gayreti sarf ediyoruz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de konuşmalarında, yerel yönetimlerin önemini anlatarak, “Şehirler, o bölgede yaşayan insanların yansımalarını gösteren canlı organizmalardır. Bu bağlamda belediyeler, insan yaşamının her safhasına dokunan hizmet birimleridir; bir yerde sağlık problemi varsa belediye onunla ilgilenmek zorundadır, eğitimde problem varsa, öğretimde problem varsa, hangi noktada problem varsa belediye onunla ilgilenmek zorunda” dedi.

Başkan Güder, “Özellikle bölge için, Türkiye’miz için, Malatya’mız için çok önemsemiş olduğumuz Arslantepe höyüğü medeniyetleri kurulduğu ilk yerlerden olması bakımından çok büyük önem arz ediyor ve bu önemin dünya kültürel mirası ile paylaşılması anlamında UNESCO’ya başvuruldu ve geçici listeye 2019 yılında alınmış oldu. İnşallah bizler de daha sonrasında müracaatımızı yaparak kalıcı listeye alınması noktasında çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bu kadim memleketi, bu kadim şehri ayağa kaldırma noktasında gerek kültürel anlamda, gerek sosyal, gerek tarihsel anlamda belediyeler olarak üzerimize düşen gayreti sarf ediyoruz” diye konuştu.

MTÜ’nün kendi altyapısında hazırlanan yerli ve milli uzaktan eğitim sistemi ile düzenlenen ekonferans programı, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı Prof. Dr. Şükrü Karatepe, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süleyman Serdar Karaca, MTÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Özlem Altuntaş, Battalgazi Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Tuncay Kan, Yerel Yönetimler Bölüm Başkanı Öğr. Grv. Cumali Aydoğan, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

