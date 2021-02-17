Malatya polisi Uyuşturucuyla mücadele için broşür dağıttı

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Malatya polisi tarafından 650 vatandaşa Uyuma Projesi kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması anlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından, Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde ‘En İyi Narkotik Polisi Anne Kampanyası’ kapsamında Narko Nokta standı açıldı.

650 vatandaşa Uyuma Projesi kapsamında Uyuşturucu ile Mücadele Mobil Uygulaması anlatılarak bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Vatandaşları broşürle eğitim ve bilgilendirme programında, uyuşturucu yakalamada kullanılan köpekte yer aldı.

Gençleri uyuşturanlarla mücadele kapsamında kampanya ile eğitimlerin devam edeceği kaydedildi.

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