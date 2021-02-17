3.Lig 1.Grup: Yeşilyurt Belediyespor: 1- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0

3. Lig 1.Grubun 19. haftasında Yeşilyurt Belediyespor, sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u 10 mağlup etti ve zirveye bir adım daha yaklaştı.

3.Lig 1. Grup’ta Yeşilyurt Belediyespor bu hafta sahasında Edirne Belediyesi Paş Edirnespor’u konuk etti. İlk yarısı 00 biten mücadelenin ikinci yarısında iki takımda pozisyonlara girdi. Yeşilyurt Belediyespor, 71.dakikada Halil Çelik’in kaydettiği gol ile mücadelede 10 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmazken Yeşilyurt Belediyespor kritik bir 3 puana imza attı.

Bu sonuçla birlikte 38 puana yükselen Yeşilyurt Belediyespor 41 puanı bulunan Diyabekirspor ile puan farkını 3'e, 39 puanı bulunan Bucaspor 1928 ile ise 2'ye düşürdü ve zirveye göz kırptı.

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