Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan, ismi açıklanmayan ve ihraç edilen eski polis, gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-17 19:58:29



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