107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 107 yaşındaki Hanife Şahin'e evine giden sağlık ekiplerince ikinci doz koronavirüs aşısı yapıldı.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, evde bakım biriminde görevli sağlık çalışanları ile birlikte Hanife Şahin'in evine giderek ikinci doz aşısını yaptı. Prof. Dr. Aktürk, Şahin'i şikâyetlerini dinleyerek muayene etti. Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, Hanife Şahin'in çok sağlıklı olduğunu, yaşı ile uyumlu olarak ufak tefek sağlık sıkıntıları olduğunu ifade etti.
Oğlu Mehmet Şahin de annesinin 6 çocuk, 15 torun sahibi olduğunu ve torununun torununu gördüğünü söyledi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-02-18 09:27:03
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