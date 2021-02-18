Asırlık çınar Hanife Nine de Covid-19 aşısı oldu

Malatya’da yaşayan 107 yaşındaki Hanife Şahin’e, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Bakım Birimi tarafından Covid19 aşısının ikinci dozu vuruldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, beraberinde Evde Bakım Biriminde görevli sağlık çalışanları ile birlikte Hanife Şahin'in evine giderek Covid19 aşısının ikinci dozunu yaptı. Ziyaret sırasında Hanife Nine'nin başka sağlık sıkıntılarının olup olmadığını da sorgulayan Başhekim Aktürk, asırlık çınarın şikayetlerini dinleyerek genel muayenesini de yaptı. Yaşına göre son derece sağlıklı olduğu gözlenen Hanife Nine’nin ufak tefek sağlık sıkıntıları olduğunu belirten Başhekim Aktürk, bir asrı geride bırakan Hanife Nine'nin şikayetleri için tedavi önerdi.

6 çocuk ve 15 torun sahibi Hanife Nine, evlerine kadar gelip aşısını yapan sağlık görevlilerine teşekkür etti.

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