Göçlerin sorunlarına bütünleşme önerisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Göçlerin sorunlarına bütünleşme önerisi

İHA

Göçlerin sorunlarına bütünleşme önerisi

Malatya İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik, kitlesel göçlerde kültürle ilgili bir takım sorunlar yaşanabildiğine dikkat çekerek kırsaldan kente gelen insanların, kentle bütünleşmesi gerektiğini ifade etti.
20202021 Kültür ve Sanat etkinlikleri kapsamında İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Sezik'in konuşmacı olarak katıldığı 'Güncel Kentsel Sorunlar' konulu çevrim içi seminer düzenlendi. İnönü Üniversitesi'nin resmi Youtube kanalından da yayımlanan seminerde konuşan Doç. Dr. Murat Sezik, 'Göç, kentleşme, kent yoksulluğu, kentsel alan kullanımı ve kentsel dönüşüme dair sorunları dile getirdi. Kitlesel göçlerin kentler için fırsat veya tehdit oluşturabileceğini vurgulayan Doç. Dr. Murat Sezik, göç olgusunun insanın mekanla kurduğu bir ilişki olduğunu, göçü alan ve veren yerlerin ise ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Göç olgusunun insanlarda psikolojik veya sosyolojik ciddi tesirler bırakabilen önemli bir olay olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Murat Sezik, şunları söyledi:
"Göç ile birlikte genç nüfus gelmişse eğer yerleşik olan genç nüfus da bu sefer istihdam sorunları başlıyor. Kültürle ilgili bir takım sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlar esasında kitlesel göç olması nedeniyle ortaya çıkıyor. Göçler kentlerde ciddi bir stres kaynağı olabilmektedir. Göçle gelen insanlar kendi kültürleri ile birlikte geldikleri için kendi birikimleriyle, zenginlikleriyle geldikleri ülke coğrafyasına da çok şey katmaktadırlar. Yerel yönetimler, kitlesel göçlerin üstesinden tek başına gelemez. Fakat şunu yapabilir. Şehrinde bulunan mültecilere kültüre uyum sağlayabilmeleri için bazı entegrasyon programları hayata geçirebilir. Sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerisinde meslek edindirme kursları açabilir. Yine sivil toplum kuruluşları ile beraber dil eğitimi kursları açılabilir, yardım kampanyaları düzenleyebilir”
İş bulma düşüncesiyle kentlere göç eden insanların çoğu zaman hayal ettikleri bir hayata kavuşamadıklarını da vurgulayan Sezik, kırdan kente gelen insanların kentle bütünleşmesi gerektiğinin de altını çizdi. Doç. Dr. Murat Sezik son olarak, pandemi sonrasında kentsel planlamanın değişmesi ve çok merkezli kentlerin inşa edilmesi gerektiğini de ifade ederek hava kirliliği oluşturmayacak bir takım alternatif ulaşım vasıtalarının yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rekora koşan Umut Bulut’a anlamlı ziyaret
YEREL HABERLER Rekora koşan Umut Bulut’a anlamlı ziyaret
Fendoğlu’ndan Regaib Kandili mesajı
YEREL HABERLER Fendoğlu’ndan Regaib Kandili mesajı
Başkan Çınar, sanatçıları doğal ürünler pazarında ağırladı Çınar: “Gırift dizisi ile ilçemizin tanıtımına güçlü bir destek sağlıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, sanatçıları doğal ürünler pazarında ...
Kaymakam Öztaş aşı oldu
YEREL HABERLER Kaymakam Öztaş aşı oldu
Malatya’da Regaib Kandili kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da Regaib Kandili kutlamaları
Asırlık çınar Hanife Nine de Covid-19 aşısı oldu
YEREL HABERLER Asırlık çınar Hanife Nine de Covid-19 aşısı oldu
107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
YEREL HABERLER 107 yaşındaki Hanife Nine, ikinci doz aşısını oldu
(Özel haber) Umut Bulut, rekora koşuyor Süper Lig’de en çok forma giyen futbolcu rekoruna bir maç kaldı
YEREL HABERLER (Özel haber) Umut Bulut, rekora koşuyor Süper Lig’de ...
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 3 gözaltı
Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
İki işyerine kumar baskını
YEREL HABERLER İki işyerine kumar baskını
Malatya'da yoldan çıkan tır iş yerine girdi: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da yoldan çıkan tır iş yerine girdi: 4 yaralı
Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği’ni kabul etti Gürkan: “Birliktelik ve düzen olursa o yer de sorun kalmaz”
YEREL HABERLER Gürkan Akçadağ Dayanışma Derneği’ni kabul ...
Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği’ne başkanlık etti Gürkan ve beraberindeki heyet Erdoğan ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan, Türkiye Belediyeler Birliği’ne başkanlık ...
3.Lig 1.Grup: Yeşilyurt Belediyespor: 1- Edirne Belediyesi Paş Edirnespor: 0
YEREL HABERLER 3.Lig 1.Grup: Yeşilyurt Belediyespor: 1- Edirne ...
Malatya polisi Uyuşturucuyla mücadele için broşür dağıttı
YEREL HABERLER Malatya polisi Uyuşturucuyla mücadele için broşür ...
MTÜ’den “Kendini Kuran Şehir” konferansı
YEREL HABERLER MTÜ’den “Kendini Kuran Şehir” konferansı
FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru tutuklandı
YEREL HABERLER FETÖ üyeliğinden gözaltına alınan eski polis memuru ...
Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Terör propagandası yapan 3 kişi gözaltına alındı
İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı sürüyor Güder: “Büyük devlet olmanın haklı gururunu yaşıyoruz”
YEREL HABERLER İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet dağıtımı ...
İnönü Üniversitesi’nde bahar yarıyılına da Covid-19 ayarı
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde bahar yarıyılına da Covid-19 ...
Budak: “Üye işletmelerimize 2 Bin TL’lik destekte bulunacağız”
YEREL HABERLER Budak: “Üye işletmelerimize 2 Bin TL’lik destekte ...
Yeşilyurt Belediyesi, alternatif yol güzergahlarının sayısını artırıyor
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi, alternatif yol güzergahlarının ...
Battalgazi’de muhtarlar sulama için Şilan çayına baraj istiyor 160 bin dönüm alanın sulanması için bölge halkı baraj yapılmasını istiyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de muhtarlar sulama için Şilan çayına ...