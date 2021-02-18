Elektrikli araçlar için büyük proje

Türkiye’de ilk kez İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda uygulanan elektrikli araç çalışması için “Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı” adlı proje törenle imzalandı.

Malatya İnönü Üniversitesi’nde geleceğin teknikerleri geleceğin eğitim modeli ile yetiştiriliyor.

Türkiye’de, Organize Sanayi Bölgeleri içerisinde uygulamalı eğitim yapan 11 meslek yüksekokulundan birisi olan İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu’nda eğitimin kalitesinin yükseltilmesi amacıyla sürdürülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Elektrik ve Enerji Bölümü ile Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinin ortaklaşa hazırlamış oldukları “Elektrikli Araçlar ve Kaynak Teknolojileri Sanal Simülasyon Laboratuvarı” adlı proje Fırat Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Turizm ve Sanayinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonucunda başarılı bulunarak kabul edildi.

Bu proje kapsamında kurulacak sanal simülasyon laboratuvarları ile Türkiye’de ilk kez İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulunda açılarak 40 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetine başlayan Hibrit ve Elektrikli Araçlar Teknolojisi programı ve yine üniversitemiz bünyesinde ilk kez açılarak 68 öğrencisi ile eğitimöğretimini sürdüren Kaynak Teknolojisi Programlarımızın eğitim faaliyetlerinin büyük bir kısmı bu laboratuvarlarda sanal ortamda simülasyonlarla yürütülecek.



Proje protokolü imzalandı

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu tarafından imzalanan sözleşme ile proje hayata geçirilecek.

Projenin imza töreninde konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Projenin toplam maliyeti, 775 bin 142 TL olup bu tutarın yüzde75’ini oluşturan 581bin 356 TL’sı Fırat Kalkınma Ajansı katkısıyla, kalan yüzde 25’ini oluşturan 193 bin 785 TL’sı ise İnönü Üniversitesi Rektörlüğü katkısıyla karşılanacaktır. Projenin tamamlanma süresi 9 ay olarak belirlenmiştir” ifadelerini kullandı.

Kızılay, projeden sağlanması hedeflenen amaçlar ise, “İnönü Üniversitesi Malatya OSB Meslek Yüksekokulu'na 6 istasyon içeren bir Hibrit ve Elektrikli Araç Montaj Simülasyonu ve 3 adet Kaynak Simülatörü kazandırılacak. Mesleki eğitimde yenilikçi eğitim modelleri arasında yer alan simülasyon teknolojisinden yararlanarak eğitimler verilecek. Sanayinin ihtiyacı olan nitelikli Kaynakçılar ve Elektrikli Araç Teknikerleri yetiştirilecek. Simülasyon tabanlı teknolojik eğitimler sayesinde kaynak makinesi öğreniminde; Hibrit ve Elektrikli Araç bakım ve montajının öğreniminde meydana gelebilecek iş kazası risklerini ortadan kaldırılacak. VR sistemde bir Hibrit ve Elektrikli Otomobilin tüm parçalarının öğrenciler tarafından montajlanabilmesini ve de montaj edilebilmesini sağlanacak. İmalat sanayinde, teknik bilgi ve becerilerini geliştirmiş, kaynak makinesini uzmanlık seviyesinde kullanabilen nitelikli elemanlar yetiştirilecek. Nitelikli işgücüyle bölgenin SosyoEkonomik gelişmişliğine katkı sağlayacak” diye konuştu.

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