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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sadıkoğlu: “6 Puanlık ilave prim desteği devam etmeli”

İHA

Sadıkoğlu: “6 Puanlık ilave prim desteği devam etmeli”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2020 tarihinde son bulan 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin, işletmelere destek olmak, üretim ve istihdamın sürekliliğini sağlamak amacıyla yeniden uzatılması gerektiğini bildirdi. Sadıkoğlu, yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na süre uzatım çağrısında bulundu.
Malatya’nın da içinde bulunduğu, sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük olan bazı il ve ilçelerde üretim ve istihdamı artırmak amacıyla, 2013 yılı Mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi sağlanıyordu.

“İşveren 214 tl’lik destekten mahrum kaldı”
Başkan Sadıkoğlu, 31 Aralık 2020 tarihinde son bulan ve süre uzatımı konusunda bir gelişmenin yaşanmadığı prim desteğinin önemine değindi. Teşvikin devamının gerekliliğine dikkat çeken Sadıkoğlu, “Aralarında Malatya’nın da bulunduğu 51 il ve 2 ilçe, 20132020 yılları arasında 5 puanlık prim indirimine ilaveten yüzde 6 oranında sigorta primi teşvikinden yararlanıyordu. Son olarak 2020 yılının Şubat ayında Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile uzatılan destek 31 Aralık 2020 tarihinde son buldu. 6 puanlık bu teşvik 2020 yılında uygulanan asgari ücrete göre 1 işçi için 176 liraya tekabül ediyordu. İşverenimiz sürenin uzamamasıyla yeni asgari ücret üzerinden 214 TL’lik destekten mahrum kaldı” dedi.

“Bakanlıklarımız konuyu ivedilikle gündemlerine almalı”
Konunun acil olarak gündeme alınması konusunda çağrıda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Bahse konu prim desteğinden faydalanan ve
aralarında Malatya’nın da bulunduğu iller, sosyoekonomik gelişmişlik endeksinde arka sıralarda bulunuyor. Pandemi sürecinde işletmelerimizin yaşadığı ekonomik sorunlar da ortadayken 6 puanlık ilave sigorta prim desteğinin yeniden uygulanması büyük önem taşımaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 5510 sayılı Kanun’un 81’inci maddesindeki düzenleme uyarınca prim teşviki süresini 31 Aralık 2020 tarihinden sonra uzatma yetkisi bulunuyor. Ancak süre uzatımı konusunda bir gelişme olmaması neticesinde bu yılın Ocak ayı ile birlikte işletmelerimizin bu destekten yararlanmasının önü kapanmış oldu. Mevcut ekonomik şartlarda üretime katkı sağlamak ve zor durumdaki işletmelerimize destek olmak amacıyla 6 puanlık ilave prim desteğinin en az 3 yıl süreyle uzatılmasını talep ediyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bu konuyu ivedilikle gündeme almalarını beklediğimizi ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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