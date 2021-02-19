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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım atıldı

İHA

Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım atıldı

Malatya’nın turizmine katkıda bulunmak üzere çalışmalar gerçekleştiren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte ‘Horata’nın Tanıtımı ve Turizme Kazandırılması Projesini’ hazırlayarak hayata geçiriyor.
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya şehir merkezine olan yakınlığıyla ve doğal güzellikleriyle bilinen Horata’yı turizme kazandıracak. Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte hayata geçirilecek projenin imzaları Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde atıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Genel Sekreter Yardımcıları Latif Okyay ve Mehmet Sığırcı ile ilgili şube müdürleri katıldı.
Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu protokol imza töreni sırasında yaptığı konuşmada, ajans olarak faaliyet gösterdikleri illerde birçok alanda bölgenin istihdamını geliştirmeye ve sosyal ekonomik refahını yükseltmeye yönelik faaliyetler yürüttüklerini belirterek “Malatya’da bu amaçlar doğrultusunda en önemli paydaşlarımızdan bir tanesi Malatya Büyükşehir Belediyesi. Gerçekten Büyükşehir Belediyesiyle çok uyumlu çalışıyoruz. Büyükşehir Belediyesiyle birlikte çalışacağımız ve geliştireceğimiz bu yılki üçüncü projemiz. İlimize değer kazandıracak projelerden üçüncüsünü inşallah uygulayacağız. Ajans olarak Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ilimizin yaşam kalitesini artırmak gerekse turizmi geliştirmek anlamında, turizmin ihtiyaç duyduğu hizmet alanlarını altyapı ve üst yapıları tamamlamak üzere çalışıyoruz” dedi.
Horata Vadisinin şehir merkezine çok yakın eşsiz doğa güzelliklere sahip bir alan olduğunu kaydeden Yoğunlu, “Ayrıca orada Çoban Dede Türbesiyle de çok önemli bir inanç merkezi. Bizler Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte buraya gelecek ziyaretçilerimizin çok daha fazla vakit geçirebilecekleri rekreasyon alanları ile yine inanç turizmiyle ilgili türbenin gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetler yürüteceğiz. Projemizi hazırlayan Büyükşehir Belediyemizin değerli ekibini tebrik ediyorum. Sayın Başkanıma da çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Projenin ilimize bölgemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.
“Fırat kalkınma ajansı ile güzel projelere imza atıyoruz”
Malatya için yeni proje ve yatırımlara devam ettiklerini belirten Başkan Gürkan ise “Kalkınma Ajansımızla birlikte geçmişte, şimdide ve gelecekte de güzel işleri birlikte paydaş olarak yapmaya gayret ediyoruz. Fırat Kalkınma Ajansımızla birlikte birçok projeye imza attık. Kayısımıza değer katacak olan Lisanslı Kuru Kayısı Deposu’nun yapımı ile Fuarcılık Merkezi ve daha sonra ki süreçte Engelli Araçları için Tamir ve Bakım İstasyonu projesiyle engelli vatandaşlarımızın kendi ihtiyaçlarını giderdiği araçların tamiri, bakımı, onarımını ve onlara yeni araç verme noktasındaki çalışmaları da yine Fırat Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirdik. Yeni Şire Pazarı’nın sosyal donatı alanlarının yapımı ile ilgili projeyi yine geçtiğimiz günlerde imzaladık. Bugün de “Horata’nın Tanıtımı ve Turizme Kazandırılması Projesi” başlığı altındaki projeyi hayata geçireceğiz. Arkadaşlarımız projeye gerekli ilgi ve alakayı göstererek projenin yapılması noktasında gerekli dokümantasyonlarını hazırlayıp, Fırat Kalkınma Ajansıyla ortak çalışmada kendi proje birimimiz tarafından Horata Vadisi ile ilgili güzel bir proje oluşturmuş. Bugün de bu projenin imza töreni için burada bulunmaktayız. Ben bu projeye emeği geçen tüm paydaşları gerek Fırat Kalkınma Ajansında gerek Büyükşehir Belediyemizdeki proje ekibini kutluyorum ve tebrik ediyorum. Bu projenin Horata’ ya ve turizme hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Malatya’mıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.

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