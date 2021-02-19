Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3 puan arayacak

Süper Lig 26. Haftasında sahasında Konyaspor’u ağırlayacak olan Yeni Malatyaspor, sahadan 3 puanla ayrılarak 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.

20 Şubat Cumartesi saat 16.00'da Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi Nurettin Soykan Tesisleri'ndeki hazırlıklarını sürdüren Yeni Malatyaspor’da keyifler yerinde. Futbolcuların idmanda oldukça neşeli olduğu gözlemlenirken, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu nezaretinde hazırlıklarını tamamlayan sarısiyahlılar, maç saatini beklemeye başladı.

Sarper Barış Saka’nın düdük çalacağı karşılaşmada 5 haftadır galibiyete hasret kalan Yeni Malatyaspor, 3 puan alarak sahadan gülen taraf olarak ayrılmak istiyor. Yeni Malatyaspor’da Konyaspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Konyaspor’da Marin Anicic, Alper Uludağ ve cezası bulunan Adil Demirbağ'ın kadroda yer alamayacak.

Ligde şu ana kadar topladığı 30 puan ile 10’uncu sırada yer alan Malatya temsilcisi, sahadan galip ayrılarak hem kötü gidişata son vermek istiyor hem de ligde üst sıralara tırmanmak istiyor.

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