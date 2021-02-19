Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

İHA

Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti

Malatya'da 3 kardeş arasında miras meselesi yüzünden çıkan kavgada tüfekle vurulan 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Kadıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden miras meselesi yüzünden husumet bulunduğu ileri sürülen 3 kardeş akşam saatlerinde aileye ait Atabey İskelesi mevkiinde bahçelik bir alanda bulunan 2 katlı müstakil evde bir araya geldi. Aile arasında başlayan görüşme kısa süre içerisinde tartışmaya ardından da kavgaya dönüştü. Kavgada C.Ş. tarafından tüfekle açılan ateş sonucu M.Ş. (46) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi C.Ş. ile kardeşi K.Ş. olayda kullanılan suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Ekiplerin evde inceleme yaptığı olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak
YEREL HABERLER Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak
Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3 puan arayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3 puan ...
Malatya'da hizmet destanı yazılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da hizmet destanı yazılıyor
Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat ...
Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu
Taraftardan altyapıya ziyaret
YEREL HABERLER Taraftardan altyapıya ziyaret
MTÜ'den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek
YEREL HABERLER MTÜ'den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek
Tüfenkci'den CHP'ye terör eleştirisi
YEREL HABERLER Tüfenkci'den CHP'ye terör eleştirisi
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi ...
Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım ...
Usta oyuncu korona virüse yenik düştü Film çekimi için Malatya’da olan Toygun Ateş vefat etti
YEREL HABERLER Usta oyuncu korona virüse yenik düştü Film çekimi ...
Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş vefat etti
YEREL HABERLER Koronavirüs tedavisi gören oyuncu Toygun Ateş vefat ...
Malatya’da 112 çağrı merkezi faaliyete başladı
YEREL HABERLER Malatya’da 112 çağrı merkezi faaliyete başladı
Yeşilyurt'ta öğrencilere deneme seti hediyesi
YEREL HABERLER Yeşilyurt'ta öğrencilere deneme seti hediyesi
Başkan Çınar, kandil simidi, lokum ve gül suyu dağıttı Çınar: “Kandiller, birlik ve beraberliğin en güzel yaşandığı müstesna zaman dilimleridir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, kandil simidi, lokum ve gül suyu ...
Sadıkoğlu: “6 Puanlık ilave prim desteği devam etmeli”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “6 Puanlık ilave prim desteği devam ...
Pandemi sürecinde teknolojiye ilgi arttı
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde teknolojiye ilgi arttı
Battalgazi Belediyesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nde yangın tatbikatı
Donmak üzere olan serçeye polis şefkati
YEREL HABERLER Donmak üzere olan serçeye polis şefkati
Elektrikli araçlar için büyük proje
YEREL HABERLER Elektrikli araçlar için büyük proje
Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Gürkan muhtarlarla bir araya geldi
Gürkan’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere sürpriz Gürkan: “Öğretmen öğrencinin gözündeki parıltıyı görecek”
YEREL HABERLER Gürkan’den yüz yüze eğitime başlayan öğrencilere ...
Çakır’dan, Güder’in çalışmalarına övgü
YEREL HABERLER Çakır’dan, Güder’in çalışmalarına övgü
Malatya'da gençlere terör uyarısı
YEREL HABERLER Malatya'da gençlere terör uyarısı