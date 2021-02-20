Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu oldu

Yeni MalatyasporKonyaspor müsabakasıyla birlikte ligde 504. maçına çıkan Umut Bulut, ‘Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu’ rekorunu kırmış oldu.

2001 yılında başladığı profesyonel futbol hayatında geçtiğimiz hafta Süper Lig’de 503 maça çıkarak en çok forma giyen Oğuz Çetin’i yakalayan Yeni Malatyaspor'un başarılı forveti Umut Bulut, bugün oynanan Konyaspor karşısında da ilk on birde yer alarak müsabaka sayısını 504 yaptı. Böylelikle ‘Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu’ unvanını hak eden golcü isme karşılaşma öncesi de plaket verildi.

Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolcular, rekora imza atan Umut Bulut’a çiçek ve plaket takdim etti.

19992000 yıllarında Petrol Ofisi takımında amatörde futbola başlayan ve 2001 yılında MKE Ankaragücü ile profesyonelliğe geçen Umut Bulut, Trabzonspor, Galatasaray ve Kayserispor’da da forma giydikten sonra 20192020 sezonundan beri Yeni Malatyaspor’da top koşturuyor.

Süper Lig'de 5. kez 'dalya' diyen 37 yaşındaki Bulut, 100 gol barajını geçen futbolcular arasında da yer alıyor.

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