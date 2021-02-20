Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3

13 şehidin katili işte o alçak!

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Taha AYHAN / MALATYA (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Kısal

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Acquah (Dk.71 Stephen), Umut, Wallace, Tetteh (Dk.71 Ahmed), Semih, Hafes, Chebake, Zeki (Dk.81 Hadebe), Kubilay, Adem

KONYASPOR: Eray - Ahmet, Jevtovic, Milosevic (Dk.75 Zymer), Guilherme, Sokol, Miya (Dk.64 Erdon), Kravets (Dk.46 Rahmanovic), Diomande, Abdülkerim, Skubic

GOLLER: Dk.23Dk.45+2 Adem (Yeni Malatyaspor) Dk.72 Diomande, Dk.80 ve Dk.84 Cikalleshi (Konyaspor)

SARI KARTLAR: Acquah, Tetteh (Yeni Malatyaspor) Skubic, Abdülkerim, Erdon (Konyaspor)Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

18'inci dakikada serbest vuruşta Hafes'in sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği ortaya iyi yükselen Wallace'nin vuruşunda top az farkla auta çıktı.

23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Umut'un pasıyla topla buluşan Adem'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

45+2'nci dakikada Abdülkerim'in, Tetteh'i ceza sahası içerisinde yere düşürmesine hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Adem'in kullandığı penaltı vuruşunda top ağlara gitti: 2-0.

72'nci dakikada Diomande'nin ceza sahası içerisinde çektiği sert şutu ağlara gitti: 2-1.

80'inci dakikada ceza sahası içerisine açılan ortaya iyi yükselen Cikalleshi'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-2.

84'üncü dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşuna iyi yükselen Cikalleshi'nin vuruşunda top ağlara gitti: 2-3.

İlk yarıyı 2-0 önde kapatan Yeni Malatyaspor, konuk ekip İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu.

DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-20 18:14:23



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