Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)

13 şehidin katili işte o alçak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Süper Lig’in 26. haftasında Yeni Malatyapor, sahasında Konyaspor'a 32 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Yeni Malatyaspor ceza alanı içinde topla buluşan Cikalleshi’nin vuruşunu son anda araya giren Chebake’e engelledi.

72. dakikada Konyaspor’da Rahmanovic’in ceza sahasında savunmanın arkasına verdiği pasta topla buluşan Diomande, dar açıya rağmen çektiği şutta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 21

80. dakikada sol kanatta topla buluşan Guilherme’nin ceza alanına bekletmeden yaptığı ortada Cikalleshi’nin kafa vuruşunda top filelerle buluştu. 22

84. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Ahmet Çalık'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Cikalleshi’nin kafa vuruşu ağlara gitti. 23



Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Abdullah Bora Özkara xx, Mehmet Kısal xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed x, Chebake x, Wallace x, Semih x, Hafez x, Zeki x (Hadebe dk. 81 ?), Acquah xx (Mallan dk. 64 x), Adem xx, Kubilay x, Tetteh x (Ahmed dk. 71 x), Umut xx

Yedekler: Ertaç, Bülent, Hadebe, Zuqui, Mallan, Mustafa, Ahmed, Erkan, Topalli, Lukoki

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Konyaspor: Eray xx, Skubic xx, Ahmet xxx, Abdülkerim xx, Guilherme xxx, Jevtovic xxx, Diomande xxx, Miya xx (Erdon Daci dk. 64 xx) , Milosevic xxx (Zymer dk. 74 x), Cikalleshi xxx, Kravets xx (Rahmanovic dk. 46 x)

Yedekler: Erten, Barış, İsmail, Oğuz Kağan, Doğan, Shengelia, Zymer Bytyqi, Daci, Samuel Eduok

Teknik Direktör: Ersan Parlatan

Goller: Adem (dk. 24 ve 45) (Y.Malatyaspor), Diomande (dk. 72), Cikalleshi (dk. 80 ve 84) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Acquah, Tetteh (Y.Malatyaspor), Skubic, Abdulkerim, Erdon Daci (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.