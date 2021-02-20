Ersin Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ersin Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"

İHA

Yeni Malatyaspor karşısında galip gelen Konyaspor'da Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, Malatya'da gibi zorlu bir deplasmanda 20 geriden gelerek 32 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Ersin Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"

Yeni Malatyaspor karşısında galip gelen Konyaspor'da Teknik Sorumlu Ersan Parlatan, Malatya’da gibi zorlu bir deplasmanda 20 geriden gelerek 32 kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Yeni Malatyaspor galibiyeti sonrası basın mensuplarının soruların yanıtlayan Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersin Parlatan, galip geldikleri için çok mutlu olduklarını söyledi. 20 geriden gelerek zor bir deplasmandan 32 galip gelmenin çok önemli olduğunu belirten Parlatan, “Aslında 2 devreyi de şöyle yorumlayabilirim. Gerçekten iyi bir futbol oynamaya çalışan, rakibi bir şekilde domine edebilen, bu ilk yarıda da böyleydi. Ne kadar ilk yarı 20 geriye düşsek de oyunsal anlamda dominant bir futbol oynadık. Üretkenlik anlamında eksikliklerimiz vardı, bunu da devre arasında hocamız ile birlikte oyuncularımıza ilettik. Aynı futbolu, aynı cesareti gösterip bir tık daha kaliteyi üstüne koyarak 3. bölgede etkili olduk. Neticede 1 gole ihtiyacımız vardı bunu da bulduk. Biz de futbolcularımız da bu maçı çevirebileceğime inandık. Tabii şansımızda yaver gitti, bunu da söylemek gerekiyor. Takdir edersiniz ki Malatya deplasmanında 20 yenik durumdan 32 galip gelmek bizim adımıza çok önemliydi.” şeklinde konuştu.
Süper Lig’de üst sıraları hedefleyen bir takım olduklarını da dile getiren Parlatan, “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Böyle bir galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önümüzdeki hafta içeride oynayacağımız Gaziantep maçına da en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor:0 (İlk ...
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
YEREL HABERLER Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu oldu
YEREL HABERLER Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu ...
Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş Çınar: “Sporseverlerimizi doğa harikası bölgelerimize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş Çınar: ...
İnönü Üniversitesi projesine destek
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi projesine destek
Malatya'da yaşlılara özel destek
YEREL HABERLER Malatya'da yaşlılara özel destek
17 ekiple 81 iş yeri denetlendi
YEREL HABERLER 17 ekiple 81 iş yeri denetlendi
Esnafın pandemi sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Esnafın pandemi sorunları masaya yatırıldı
Tartıştığı kişinin aracına benzin döküp ateşe verdi
YEREL HABERLER Tartıştığı kişinin aracına benzin döküp ateşe verdi
Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti
YEREL HABERLER Malatya'da kardeşlerin miras kavgası kanlı bitti
Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak
YEREL HABERLER Kahtalı: Büyük şahlanışa vesile olacak
Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3 puan arayacak
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Konyaspor karşısında 3 puan ...
Malatya'da hizmet destanı yazılıyor
YEREL HABERLER Malatya'da hizmet destanı yazılıyor
Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat etti (2)
YEREL HABERLER Koronavirüsten entübe edilen oyuncu Toygun Ateş vefat ...
Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Malatya'da kar yağışı kazalara neden oldu
Taraftardan altyapıya ziyaret
YEREL HABERLER Taraftardan altyapıya ziyaret
MTÜ'den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek
YEREL HABERLER MTÜ'den Rusya Federasyonu Etnik Atlasına destek
Tüfenkci'den CHP'ye terör eleştirisi
YEREL HABERLER Tüfenkci'den CHP'ye terör eleştirisi
Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi yapıldı
YEREL HABERLER Malatya AK Parti Kadın Kolları 6'ncı Olağan Kongresi ...
Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım atıldı
YEREL HABERLER Horata’nın turizme kazandırılması için ilk adım ...