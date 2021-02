Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig'in 26'ncı haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında konuk ettiği İttifak Holding Konyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik direktörü mücadeleyi değerlendirdi.

İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü Ersan Parlatan, çok mutlu olduklarını ifade ederek, "Sonuçta 2-0 ilk devreyi geride kapattığımız bir maçı zor bir deplasman Malatya deplasmanı buradan 3-2 galip gelmek bizim adımıza, oyuncularımızın adına, camiamız adına çok çok önemliydi. Maça gelince aslında iki devreyi de şöyle yorumlayabiliriz gerçekten iyi futbol oynamaya çalışan rakibi bir şekilde domine eden bu ilk yarı da böyleydi. Ne kadar da 2-0 geriye düşsek ama oyunsal anlamda dominant bir futbol oynadık. Genelde bizim üçüncü bölgemizde top bizde kaldı ama burada üretkenlik adına hücumsal anlamda eksiklerimiz vardı. Bunu devre arasında hocamızla birlikte takımıza ilettik. Aynı futbolu aynı cesareti gösterip bir tık daha kaliteyi üstüne koyarak üçüncü bölgede daha çok etkili olmaya çalışarak neticesinde bir gole ihtiyacımız vardı. Bunu oyuncularımıza ilettik. Ve o golü de bulduk. Bundan sonra oyuncularımız ve biz dışarıdan gerçekten bu maçı çevirebileceğimize inandık tabi ki burada şansımız da yaver gitti. Bunu da söylemek lazım. takdir edersiniz ki 2-0 yenik durumdan Malatya deplasmanından 3-2 galip gelmek bizim adımıza dediğimiz gibi çok çok önemliydi. Tabi ki çok mutluyuz. Ama bu şu anlama gelmiyor lig uzun biz üstleri hedefleyen bir ekibiz ve takımız bunları da oyuncularımızla paylaştık. O yüzden yolumuza emin adımlarla ilerlediğimiz için böyle bir galibiyet aldığımız için çok mutluyuz. Artık cuma günkü Antep maçına hazırlanıp en iyi şekilde o maçı da bitirip yolumuza devam etmek istiyoruz. 2021 yılının ilk deplasman galibiyeti son dakikalarda olağanüstü bir performans sergileyen bir Konyaspor vardı. Bundan önceki maçlarda 60 veya 70inci dakikadan sonra fiziksel anlamda düşen bir takım vardı, bugün bunu görmedik. İlk önce oyuncularımızın inancına bağlıyorum bunu. Dediğim gibi biz soyunma odasında da maç öncesi devre arasında ne kadar da skor dezavantaj bizim adımıza olsa ilk önce inanmaları gerektiğini söyledik. Mücadele etmeleri gerektiğini söyledik. Tabi ki burada 2-1'i yakalamamız oyuncuların direncini, inancını arttırdı. Ben şuna da bağlıyorum; maçın genelinde top bizde olduğu için burada tabi rakibi biz daha çok yorduk. Çünkü top sizde olduğu zaman neticesinde topa karşı oynadığınız gibi yorulmuyorsunuz. Bu da bizim maçın sonlarına doğru fiziksel anlamda oyundan düşüşümüze değil de tam tersine bir moral motivasyonla bu topa sahip olma oyunu ile birlikte bu şekil açıklayabileceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

HAMZAOĞLU: 8 DAKİKADA 3 GOL YEDİK

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu ise ilk yarı 2-0 öne geçtikleri maçla ilgili güzel şeyler söylemek istediğini, 8 dakikada yedikleri 3 golle 3-2 kaybettiklerini kaydederek, "Konyaspor'u tebrik ediyorum her şeyden önce. Biz de 2 gol bulduk, ilk yarıyı 2-0 kapattık ama devre arasında hem Acquah'ın hem de Tetteh'in; Tetteh'in kasığında, Acquah'ın alt baldırında sorun vardı ama yinede 2'nci yarına başlayalım dedik fakat her geçen dakika bir daha tempoları düşmeye başlayınca mecburen değişiklikleri yapmak zorunda kaldık. Yine de 70'inci dakikaya kadar sabrettik, bekledik. Daha sonra yediğimiz ilk gol bana göre kırılma anı oldu. Hem rakibin direncini arttırdı, hem de bizi biraz tedirgin etti. O bocaladığımız dönemde de arka arkaya 2 tane daha yedik ve 3-2 mağlup olduk. Söyleyecek fazla bir şey yok. Talihsiz bir maç oynadık, talihsiz mağlubiyet aldık. Şimdi önümüzde Gençlerbirliği maçı var, ona en iyi şekilde hazırlanacağız. Konyaspor'u tebrik ediyorum tekrardan" diye konuştu.

"YOLUNA GİRİYOR BAZI ŞEYLER"

Bir gazetecinin "2-0 önde olduğunuz maçta devre arasına girerken, futbolcuların motivasyonu üst seviyedeydi. İkinci yarının başlamasıyla futbolcularda bir düşüş yaşandı. Bunun nedeni geçen haftalarda yaşanan maddi sıkıntıların tekrarlanması mıydı" sorusuna Hamzaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Yok, hayır. Geçen hafta yönetimimiz bir ödeme yaptı. 1'er buçuk maaş ödemesi yaptı. Yoluna giriyor bazı şeyler. Bu anlamda halen tabi eksideyiz de ama yoluna giriyor bazı şeyler. Dediğim gibi; aslında iyi giden bir maçtı. 8 dakikada 3 gol yiyerek bir bocalama anında rakipte çok fazla gelmedi aslında 3 tane kalemize buradan top var, bunun 3'ü de gol oldu. Güzel goller oldu, iyi vuruşlar oldu. Maçın tamamına bağlamak çok doğru değil. Böyle maçlar oluyor zaman zaman. Bazen biz kazanıyoruz, bazen kaybediyoruz. Bize de bugün böyle bir maç denk geldi."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

