Malatya’da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı

İHA

Malatya’da esnaflara 91,7 milyon TL'lik destek sağlandı

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’da pandemi nedeniyle, 3 bin 691 esnafa 91,7 milyon TL kredi desteği sağlandığını açıkladı.
Ekonomik istikrar kalkanı kapsamında uygulamaya konulan Esnaf Destek Paketi, salgından olumsuz etkilenen esnafa can suyu olurken, AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Ticaret Bakanlığınca Malatya özelinde sağlanan desteklere ilişkin detaylı bir açıklama yaptı.
1 Ocak31 Aralık 2020 tarihleri arasında esnaf ve sanatkârlara faizsiz kredi imkânı sağlandığına işaret eden Milletvekili Kahtalı, “Bu çerçevede 1 Ocak 202031 Aralık 2020 tarihleri arasında Malatya genelinde toplam 11 bin 644 esnaf ve sanatkârımıza 525 milyon 967 bin TL tutarında faizsiz kredi kullandırılmış olup 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle il genelindeki toplam kredi bakiyesi 651 milyon 85 bin TL, aynı tarih itibariyle kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı ise 11 bin 431 olarak gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verdi.
Bununla birlikte yeni yılda da desteklerin sürdüğünü belirten Kahtalı, “1 Ocak 202131 Ocak 2021 tarihleri arasında ise il genelinde 112 esnaf ve sanatkâra toplam 8 milyon 456 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sağlanmış olup, 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle İl genelindeki toplam kredi bakiyesi 648 milyon 12 bin TL, aynı tarih itibariyle faiz indirimli kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısı ise 11 bin 485 olarak gerçekleşmiştir” dedi.
Kahtalı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Esnaf ve sanatkarlarımızı pandeminin olumsuz etkilerinden korumak amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklanan ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’ tedbirleri kapsamında, Halkbank kaynaklarından; 25 bin TL’ye kadar limitli, 36 aya kadar vadeli, yıllık yüzde 4,5 faiz oranlı ve 6 aya kadar ödemesiz dönem uygulanabilen hazine faiz destekli işletme kredisi kullanım imkânı uygulamaya konulmuş olup yukarıda bahsetmiş olduğum il bazlı kredi kullanım tutarına dahil olmak üzere Malatya genelinde bu kapsamda 31 Ocak 2021 tarihi itibariyle 3 bin 691 esnaf ve sanatkâra 91,7 milyon TL tutarında kredi desteği verilmiştir. Ayrıca, bölge ve sektör ayrımı gözetilmeksizin Türkiye genelinde, 2020 yılı içinde 2 kez ve 2021 yılı içinde 1 kez olmak üzere toplam 3 kez esnaf ve sanatkârların kredi geri ödemeleri için erteleme imkânı sağlanmış, buna ilaveten TESKOMB tarafından hayata geçirilen uygulama ile ise 2020 yılı içinde esnaf ve sanatkârların kooperatiflere olan gecikmiş kredi borçları için yapılandırma imkânı sunulmuştur.”
Gelir kaybı ve kira desteği
Hakan Kahtalı, 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık bin TL olarak sağlanan gelir kaybı desteğinden ise Malatya’da 11 bin 359 esnafın yararlandığını belirterek, toplamda 11 milyon 103 bin lira ödeme yapıldığını söyledi. Kahtalı, “İlimizde, aylık 750 TL olarak sağlanan kira desteğinden faydalanan esnafa da toplamda 457 bin lira destek verdik” dedi.
Milletvekili Kahtalı, TMOTOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi’ne lisanslı depo kira ücreti desteği kapsamında bugüne kadar toplam 2.960,83 TL kira desteği verildiğini de sözlerine ekledi.
Hizmet ihracatçılarına sağlanan destekler
Milletvekili Kahtalı, yaptığı açıklamada hizmet ihracatçılarına sağlanan desteklere de değindi. Destek programları kapsamında Malatya’da sağlık turizmi sektörüne 2 milyon 354 bin 377 TL, eğitim sektörüne ise 3 bin 598 TL kaynak aktarıldığını vurgulayan Kahtalı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Covid19 salgınının Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edildiği 11 Mart 2020 tarihinden günümüze Malatya’da bulunan hizmet sektörü kuruluşlarımıza destek programları kapsamında 309.065 TL ödeme yapıldı. Esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz destekler başta olmak üzere eğitimden sağlık turizmine, oradan hizmet sektörüne kadar verilen milyonlarca liralık desteklerden söz ediyoruz. Artık eski Türkiye yok. AK Parti ile birlikte artık her alanda vatandaşına sahip çıkan, vatandaşını koruyup kollayan bir Türkiye var. Ben desteklerin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sokak hayvanlarını besleyen gençlere plaket
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarını besleyen gençlere plaket
Gürkan, Malatyalı iş adamlarına hizmet ve yatırımları anlattı
YEREL HABERLER Gürkan, Malatyalı iş adamlarına hizmet ve yatırımları ...
Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'da Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ...
Malatya’da inşaat sektörünün sorunları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da inşaat sektörünün sorunları masaya ...
flaş!
YEREL HABERLER flaş!
Malatya sanayi sitesi için ilk çalışmalar başlatıldı
YEREL HABERLER Malatya sanayi sitesi için ilk çalışmalar başlatıldı
MHP'li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti
YEREL HABERLER MHP'li belediye meclis üyesi Celal Durak vefat etti
Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci yol genişletme çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Başkan Gürkan ve Milletvekili Tüfenkci yol genişletme ...
Doğanşehir 785 ünite kan ile kan bağışında 79 ili geride bıraktı
YEREL HABERLER Doğanşehir 785 ünite kan ile kan bağışında 79 ili ...
Derme Deresi’nde çevre düzenlemesi başladı Güder: “Battalgazi’miz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor”
YEREL HABERLER Derme Deresi’nde çevre düzenlemesi başladı Güder: ...
Malatya’da köy okullarına 180 ton dezenfektan desteği
YEREL HABERLER Malatya’da köy okullarına 180 ton dezenfektan desteği
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor maçının ...
Hamza Hamzaoğlu: "Talihsiz bir mağlubiyet aldık"
YEREL HABERLER Hamza Hamzaoğlu: "Talihsiz bir mağlubiyet aldık"
Ersin Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"
YEREL HABERLER Ersin Parlatan: "Dominant bir futbol oynadık"
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor: 2-3
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor: 3 (Maç ...
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (EK ...
Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - İttifak Holding Konyaspor ...
Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: Yeni Malatyaspor: 2 - Konyaspor:0 (İlk ...
Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
YEREL HABERLER Umut Bulut'a 504'üncü maçının anısına plaket verildi
Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu oldu
YEREL HABERLER Umut Bulut, Süper Lig’de en çok forma giyen oyuncu ...
Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş Çınar: “Sporseverlerimizi doğa harikası bölgelerimize bekliyoruz”
YEREL HABERLER Yeşilyurt’ta sağlıklı hayat için yürüyüş Çınar: ...
İnönü Üniversitesi projesine destek
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi projesine destek