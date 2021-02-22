Diyarbakır annelerinden, Gara şehidi astsubay Özbey'in ailesine ziyaret



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)DİYARBAKIR'daki HDP il binası önünde nöbetlerini sürdüren çocukları terör örgütü tarafından kaçırılan aileler, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından 12 vatandaş ile birlikte şehit edilen astsubay Semih Özbey'in ailesini ve mezarını ziyaret etti.

18 Eylül 2015 tarihinde TunceliErzincan Karayolu'nda alıkonulan Malatya Nüfusuna Kayıtlı Rize İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Astsubay Çavuş Semih Özbey, 10 Şubat'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edildi. Şehit Özbey, memleketi Malatya'da toprağa verilirken, terör örgütü tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır İl binası önünde oturma eylemi yapan aileler, bugün kente gelerek şehit astsubayın ailesini ve şehitlikteki mezarını ziyaret etti.

Şehit edilen Astsubay Çavuş Semih Özbey'in annesi Sadi Özbey, ziyaretten dolayı ailelere teşekkür ederek, "Biz de Diyarbakır'da onlardan dilenir gibi çocuklarımızı istedik ama ne yazık ki bize çocuklarımızı vermediler. Bizim yaşadıklarımızı Allah onlara da yaşatsın. Bizim şehitlerimiz çok şükür peygamberimize komşular, peygamberimizin yanındalar. Onların ellerinden kurtuldular, ona çok sevindim. Her gün onların ellerinde işkence görüyorlardı. Devletimiz, milletimiz sağ olsun" dedi.

'OĞLUMUN EN SON MEKTUBU 3 YIL ÖNCE GELDİ'

Özbey, şehit astsubay oğlundan son olarak 3 yıl önce mektup aldığını belirterek, "Mektubunda kavuşacağımızı söylüyordu. Biz de ona kavuşma hayali kuruyorduk. Dilerim Allah'tan; kendileri de ciğer acısı çeksin. Allah'ta onlara bu acıyı göstersin. Küçük çocukları esir alıyorlar. Çocukların ne günahı var? Yazık günah değil mi? Bir insanın ciğerinden parça koparıyorlar. Kendilerinden de kopsun inşallah" diye konuştu.

ŞEHİT ÖZBEY'İN, AİLESİNE GÖNDERDİĞİ MEKTUP

Astsubay Çavuş Semih Özbey, terör örgütünün elinde esir tutulduğu sırada gönderdiği mektupta ailesinden umutlarını kaybetmemesini istediği mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Aileme; bu mektubun ulaştırılıp, ulaştırılmayacağını bilmeden size yazıyorum. Bütün aile üyelerim umarım hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız, iyi olmaya çalışıp kavuşacağımız gün için sabrediyorum. 'Ben buradayım, sağım, ölmedim, yaşıyorum' demek için yazıyorum. Sesimizi artık birileri duysun diye yazıyorum. Burada bize mektup yazma imkânı yıllar sonra çok geç olsa da verildi. 'Mektup yazabilirsiniz biz ileteceğiz' denildi. Ben de bu imkânı değerlendiriyorum ve size yazıyorum. Sakın üzülmeyin, umudunuzu kaybetmeyin, hep taze tutup, koruyun. Dışarıda hayat normal seyrinde devam ediyor, bunun farkında ve bilincindeyim. Ben buradayım diye kendinizi hayattan ve olaylardan soyutlamayın, uzak tutmayın, hayatın normal akışına ve seyrine uyun istiyorum. Anne ve babamın ellerinden, kardeşlerimin yanaklarından öperim. Büyük küçük herkese selam söylüyorum. Allah'a emanet olun."

DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-02-22 15:11:23



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