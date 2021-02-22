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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçadağ'a karma OSB kuruluyor

İHA

Akçadağ'a karma OSB kuruluyor

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde faaliyete geçmesi planlanan ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak olan karma Organize Sanayi Bölgesi‘nin (OSB), bölgenin üretim üssü olması hedefleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Akçadağ ilçe Başkanı Nuri Karadaş, Akçadağ'a yeni kurulacak olan OSB ile gençlere iş, istihdama katkı sağlanacağını söyledi.
Akçadağ'da istihdama kalıcı çözüm bulmak için çalışmalarını sürdüklerini belirten Karadaş, konuyla ilgili olarak ilgili bakanlık düzeyinde çalışmaların başladığı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ile de görüştüklerini belirterek önümüzdeki günlerde TSO'dan bir heyetin ilçeye gelerek incelemelerde bulunacağını Akçadağ kağıt fabrikası ile Fatih Mahallesi koridorunda ilk etapta 10'ar dönümlük arsa planlaması ile hayata geçirilmesi planlanan OSB'nin bölgenin üretim üssü olacağını kaydetti.

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