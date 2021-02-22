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Diyarbakır annelerinden Malatyalı şehidin ailesine taziye ziyareti Çocukları kaçırılan ailelerden HDP’ye tepki

İHA

Diyarbakır annelerinden Malatyalı şehidin ailesine taziye ziyareti Çocukları kaçırılan ailelerden HDP’ye tepki

Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, geçtiğimiz günlerde Gara’da şehit edilen askerlerin arasında yer alan Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey’e taziye ziyaretinde bulundu. Birlikte 2 yıl HDP önünde evlat nöbeti tuttukları acılı şehit ailesinin yanında olan Diyarbakır aileleri, HDP’ye tepki gösterdi.
Diyarbakır’da 2019 yılından beri HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, geçtiğimiz günlerde Irak’ın Kuzeyi Gara bölgesinde şehit edilen askerlerden Malatyalı Şehit Jandarma Astsubay Semih Özbey’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Evlatları PKK tarafından kaçırılan aileler, kendileri gibi evlat nöbeti tutan, Diyarbakır’da 6 yıl önce görev yerine giderken kaçırılan Jandarma Personel Astsubay Semih Özbey’in annesi Sadiye Özbey‘in acısına ortak oldu.
Taziye evine gelen aileler burada Özbey ailesine taziyelerini iletirken, PKK ve destekçisi HDP’ye de sert tepki gösterdi. Diyarbakır’da HDP binası önünde evlatlarını kurtarmak için mücadelelerine devam ettiklerini söyleyen aileler, teröre destek veren HDP’nin kapatılmasını da istedi. Evlat nöbetine başladıkları günden bugüne kadar kendilerine destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da teşekkür eden aileler, kaçırılan asker ve polislerin kalleşçe infaz edilmesine de sert tepki gösterdiler.
Taziye evindeki ziyaretin ardından aileler daha sonra Malatya Şehir Mezarlığı’ndaki Garnizon Şehitliğine geçti. Burada Şehit Semih Özbey’in kabrini ziyaret eden aileler ve şehit annesi Sadiye Özbey dua etti.
Şehit annesi Sadiye Özbey, PKK’lı teröristler tarafından TunceliPülümür yolunda 6 yıl önce kaçırılan oğlu ile bu süre zarfında hiç görüşmediğini de belirterek, “Dilerim Allah’tan kendileri de ciğer acısı çeksin, onlarda bu acıları çeksinler. Küçük çocukları alıkoyuyorlar, bunların ne günahı var” diye konuştu.

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