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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Güder iş adamlarıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Güder iş adamlarıyla bir araya geldi

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’daki hayırsever iş adamları ile bir araya geldi. Battalgazi’yi hizmetleriyle, daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getiren Başkan Güder, “Hizmet aşkı ile çalışan yorulmaz. Hizmetlerimizde istişareye büyük önem veriyoruz. Bizler millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik” dedi.
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, belediye tarafından düzenlenen programda Malatya’daki hayırsever iş adamlarıyla bir araya geldi. Yaklaşık 2 yıla yakın görev süreci içinde Battalgazi’de gerçekleştirilen yatırımlar hakkında iş adamlarına sine vizyon gösterisiyle bilgiler veren Başkan Güder, ilçeye çok ciddi yatırımların yapıldığına dikkat çekerek, hizmetlerinde istişareye büyük önem verdiğini belirtti.
Battalgazi Belediyesi konferans salonunda düzenlenen programa AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda hayırsever iş adamı katıldı.
“Battalgazi’mizi ortak akılla yönetiyoruz”
Battalgazi’yi hizmetleriyle, daha yaşanabilir ve modern bir ilçe haline getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ilçeyi ortak akılla yönettiklerinin altını çizerek, “Öncelikle sizi böyle bir programda ağırlamaktan ötürü mutluyum. Battalgazi’mizi kendinden söz ettiren bir ilçe haline getirmek adına, Battalgazi Belediyesi olarak canla başla çalışıyoruz. Bizler aldığımız bu hizmet bayrağını, ekibimizle birlikte daha yukarı taşımak adına milletvekillerimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Malumunuz Battalgazi’miz niteliksiz göç almakla birlikte, nitelikli göç veren bir ilçe konumunda. Bizlerde bu göçün önüne geçmek ve bölgeler arası gelişmişlik farkını ortadan kaldırmak adına, çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Az önce Battalgazi’ye yaptığımız yatırımları sizlere tanıttık. Bir yerde bir olumsuzluk varsa eğer o olumsuzluklar o ille birlikte tüm ilçeleri de etkiler. Tüm Malatya’da bilir ki bizler ilçemizi istişare ile yönetiyoruz. İlçemize bir hizmet veya yatırım yapacaksak eğer, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş adamlarımızla, derneklerimizle, muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla ve şehrin önde gelen insanlarıyla istişare yaparak gerçekleştiriyoruz. Bugünde kıymetli iş adamlarımızla bir araya geldik. Vekilimiz, kaymakamımız ve ilçe başkanımızla bir aradayız. Bizler gücümüzü milletimizden, istişareden ve Battalgazi halkımızdan alıyoruz. Bu kadim ilçemizi mazisine layık hale getirmek, bizim öncelikli görevimizdir. Nüfusu 300 ila 350 bin arasında olan ilçeler arasında, en yüksek oy alarak göreve getirilen bir başkanım. Buda bize büyük bir sorumluluk ve yükümlülük getiriyor. Bizim Battalgazi’ye hizmet sözümüz var. Hizmet aşkı ile çalışan yorulmaz. Millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Battalgazi’mizi hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz. İlçemize yeni alt merkezler kazandırıyoruz. İlçemizin kangrenleşmiş imar sorununu çözüme kavuşturduk. Birçok yeni yatırımlarla ilçemizi buluşturduk. Şehit Fevzi Mahallemizde kentsel dönüşümü başlattık. Kentsel dönüşüm konusu kolay bir konu değil. Hayata geçirdiğimiz ve geçireceğimiz birçok yatırımımız var. Bizler yorulmadan hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Bu süreçte bizlerde desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasilerimiz, sivil toplum kuruluşları, dernekler, muhtarlarımız ve iş adamlarına teşekkürü borç biliyorum” dedi.
“Tarihi Battalgazi’yi biraz daha fazla sevmek gerek”
Battalgazi olarak çok mükemmel bir konumda olduklarının altını çizen Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Yeşilyurt ilçesi ile Battalgazi ilçemiz arasında bir gelişmişlik farkı olmasının en büyük nedeni, Battalgazi’nin doğuda, Yeşilyurt’un ise batıda kalmasıdır. Şehrin batıya doğru gelişmesi prensipleri ve felsefeleri doğrultusunda, bir dezavantaj içerisindeyiz. Ancak şunu unutmayalım. Şehir yaşayan bir organizmadır, bir insan gibidir. Bir şehirde yada ilçede sadece sitelerin olması yetmez. Şehirde bir Ulu Cami olacak, bir sur olacak, bir kültür ve tabiat varlığı olacak. Yoksa sadece sitelerden müteşekkir bir şehir, çok anlamlı bir şehir değildir. Yani bir yeri gezdiğimiz zaman geçmişteki insanların yaşadığı şeyleri görmek gerek. O tarihe tanıklık etmek gerek. İstanbul'da bunun en büyük örneğidir. İstanbul denilince ilk olarak akla, İstanbul beyefendisi insanlar veya İstanbul'un tarihinden kültüründen anlayan insanlar, tarihi yarımadanın kastedildiğini bilirler. Hiç birinin aklına Beylikdüzü, Sarıyer veya Silivri gelmez. Topkapı Sarayı, Ayasofya Müzesi, Sultanahmet, Kız Kulesi, Dolmabahçe Sarayı veya Galata Kulesi gibi tarihi yerler gelir. Yani sitelerin yoğun olduğu yerler gelmez. Çünkü şehir tıpkı insanlar gibidir. Devletler de öyledir. Yaşayan bir organizmadır. Tarihten getirdiği bir bilgi ve kültür birikimi vardır. Dolayısıyla bu yönüyle tarihi Battalgazi’yi biraz daha fazla sevmek gerek. Bu biraz milliyetçilik gibi algılanabilir ama Battalgazi ilçesi olarak çok mükemmel bir konumda olduğumuzu düşünüyorum. Osman başkanımızın da güzel ve takdire şayan emekleri var. Rabbim emeklerini arttırsın. Hepinizi saygı ile selamlıyorum” şeklinde konuştu.
“Battalgazi’de hizmet hiç durmuyor”
Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in ilçeye çok büyük yatırımlar kazandırdığını ve güzel hizmetler sunduğunu ifade eden AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, “Benim için bu toplantının çok anlamı var. Başkanımızın hizmetlerinin yer aldığı bir slayt gösterisi izledik. Bundan önce Osman Güder başkanımızın yatırımlarını, yerinde inceleme fırsatı bulmuştuk. 2025 dakikaya sığdırılan fakat bence birçok konuda mütevazi davranılmış bir slayt gösterisi olmuş. Başkanımız, fiziki anlamda gerçekten güzel yatırımları ve hizmetleri ilçeyle buluşturmuş. Battalgazi’nin nüfusu 300 binin üzerinde ama bu bölgede gündüz 500 binin üzerinde vatandaş kullanıyor. 500 bin kişiye hizmet etmek, gerçekten önemli bir başarıdır. Malumunuz bir deprem ve akabinde hala süren bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Buna rağmen Battalgazi’de hizmet durmamış. Deprem konutlarından tutunda, ilçenin günlük dezenfeksiyon edilmesine kadar birçok konuda ilçede başarılı bir sınav verilmiştir. Yine çevreyolu altı diye tabir ettiğimiz Şehit Fevzi mahallesinin 5060 yıllık sorunu çözüme kavuştu. Başkanımızın hizmetlerini anlatmaya kalksam emin olun 34 saatimi alır. Battalgazi’de sosyal donatı alanları oluşturuluyor, parklar yapıyor, engeller ortadan kalkıyor, gençlik yatırımları gibi birçok alanda önemli yatırımlar ilçeyle buluşuyor. Belediyemizin birde Hayır Çarşısı var. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ diyen bir Peygamberin ümmetiyiz. Ben şuna inanıyorum, Battalgazi Belediyesi’ne gelip de benim ihtiyacım var diyen hiçbir vatandaşın sorunu çözümsüz kalmamıştır. Hassasiyetinden dolayı başkanımızı kutluyorum. Binlerce vatandaşımız bu çarşıda yararlanıyor. Ben tekrardan değerli başkanımızı ve ekibini kutluyorum” diye konuştu.
Program sonunda AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve AK Parti İlçe Başkanı Basri Kahveci, hayırsever iş adamlarına desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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